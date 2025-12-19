आजमगढ़ में रफ्तार का कहर: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। बरदह क्षेत्र के पिलखुआ गांव में गुरुवार को 17 वर्षीय मो. इमरान की सड़क हादसे में मौत हो गई। इमरान अपने चचेरे भाई जमीर के साथ जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र भुरकूड़ा गांव ननिहाल गया था।

गुरुवार की सुबह नौ बजे वह बाइक से घर के लिए निकाला। रास्ते में चंदवक थाना क्षेत्र बीरी बारी बाजार के पास ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी।

हादसे में इमरान और जमीर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया।

जहां चिकित्सक ने गंभीर स्थिति देखते हुए जमीर को जौनपुर सदर अस्पताल और इमरान को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान इमरान की मौत हो गई, वहीं जमीर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

