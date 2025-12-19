Language
    आजमगढ़ में रफ्तार का कहर: ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत, मची चीख-पुकार

    By Rakesh Rai Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 10:27 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए, जिसमें एक युवक ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। बरदह क्षेत्र के पिलखुआ गांव में गुरुवार को 17 वर्षीय मो. इमरान की सड़क हादसे में मौत हो गई। इमरान अपने चचेरे भाई जमीर के साथ जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र भुरकूड़ा गांव ननिहाल गया था।

    गुरुवार की सुबह नौ बजे वह बाइक से घर के लिए निकाला। रास्ते में चंदवक थाना क्षेत्र बीरी बारी बाजार के पास ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी।

    हादसे में इमरान और जमीर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया।

    जहां चिकित्सक ने गंभीर स्थिति देखते हुए जमीर को जौनपुर सदर अस्पताल और इमरान को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान इमरान की मौत हो गई, वहीं जमीर की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

