Azamgarh News: जिले में अगले साल 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट की होगी शुरुआत, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में निर्माणाधीन 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट (ट्रॉमा सेंटर) का संचालन जून-2026 तक शुरू हो जाएगा। ट्रॉमा सेंटर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और विशेषज्ञ चिकित्सकों से मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी।

मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए शासन के निर्देश पर 16 करोड़ 62 लाख की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जा रही है। यूनिट तीन मंजिला होगी। इसके निर्माण का 70 प्रतिशत कार्य कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा पूरा कराया जा चुका है। लिफ्ट के लिए भी कमरा बनकर तैयार हो गया है, बिल्डिंग में सभी कमरों के फिनिशिंग का कार्य तेजी से चल रहा है।