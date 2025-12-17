Language
    Azamgarh News: जिले में अगले साल 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट की होगी शुरुआत, मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

    By Ved Prakash Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:04 PM (IST)

    आज़मगढ़ जिले के लिए अच्छी खबर है। राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में अगले साल 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरुआत होगी। इस यूनिट में आधुनिक चिकित् ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में निर्माणाधीन 50 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट (ट्रॉमा सेंटर) का संचालन जून-2026 तक शुरू हो जाएगा। ट्रॉमा सेंटर आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और विशेषज्ञ चिकित्सकों से मरीजों को इलाज की सुविधा मिलेगी।

    मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए शासन के निर्देश पर 16 करोड़ 62 लाख की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जा रही है। यूनिट तीन मंजिला होगी।

    इसके निर्माण का 70 प्रतिशत कार्य कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा पूरा कराया जा चुका है। लिफ्ट के लिए भी कमरा बनकर तैयार हो गया है, बिल्डिंग में सभी कमरों के फिनिशिंग का कार्य तेजी से चल रहा है।

    क्रिटिकल केयर यूनिट बन जाने से जिलेवासियों के साथ ही मऊ और जौनपुर के भी मरीजों को इलाज करवाने में इसका लाभ मिलेगा।

    पद सृजन का प्रस्ताव शासन को पहले ही भेज दिया गया है। अनुमति मिलने पर न्यूरोसर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट तथा किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी दूर हो जाएगी। इससे राजकीय मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा व्यवस्था को भी गति मिलेगी। हादसों के पश्चात होने वाली मौतों में कमी आएगी। इस प्रकार यह क्रिटिकल केयर यूनिट गरीब परिवार के लोगों के लिए वरदान साबित होगा।

                                                          डॉ. बीके राव, प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज