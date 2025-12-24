Language
    स्नेहा हत्याकांड के मुख्य आरोपित ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में खुद को बताया बेकसूर

    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:11 PM (IST)

    आजमगढ़ में स्नेहा हत्याकांड के मुख्य आरोपित सौरभ गौड़ ने आत्महत्या कर ली। उसका शव अतरौलिया थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के किनारे पेड़ से लटका मिला। स ...और पढ़ें

    मृतक सौरभ की पैंट से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया है। 

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। अंबेडकर नगर जनपद की छात्रा स्नेहा हत्याकांड में नामजद मुख्य आरोपित सौरभ गौड़ का शव बुधवार सुबह अतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीन नंदना गांव के पास लिंक एक्सप्रेसवे किनारे एक पेड़ से रस्सी के सहारे लटकता मिला। शव मिलने की सूचना पर क्षेत्र में हलचल मच गई। पुलिस की जांच से पता चला है कि सौरभ गौड़ और स्नेहा के बीच करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

    एक साल पहले सौरभ स्नेहा के घर गया था, जहां स्वजनों ने उसे पकड़ लिया और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। इस मामले में वह जेल गया था और नवंबर में जमानत पर बाहर आया। दो दिसंबर को स्नेहा घर से लापता हो गई थी। चार दिसंबर को स्वजन ने राजेसुल्तानपुर थाने में सौरभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 20 दिसंबर को स्नेहा का शव घर से मात्र 100 मीटर दूर बरामद हुआ, जिसके बाद सौरभ पर हत्या का केस दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

    मृतक सौरभ की पैंट से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया है। नोट में लिखा है, "मैं बेकसूर हूं, मैंने स्नेहा को नहीं मारा। प्लीज उसकी मोबाइल की काल डिटेल निकलवाइए।" सुसाइड नोट मिलने से मामला और संवेदनशील हो गया है।

    पुलिस ने बताया कि सौरभ के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। स्नेहा के परिवार ने सौरभ पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद से वह फरार था। सौरभ की आत्महत्या ने इस मामले को और जटिल बना दिया है।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि स्नेहा और सौरभ के बीच का प्रेम प्रसंग क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। स्नेहा के लापता होने के बाद से ही सौरभ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। पुलिस ने सौरभ के मोबाइल फोन को भी खंगाला था, लेकिन उसके पास से कोई ठोस सबूत नहीं मिला था।

    सौरभ की आत्महत्या के बाद पुलिस ने मामले की जांच को और तेज कर दिया है। सुसाइड नोट को लेकर पुलिस ने कहा है कि यह नोट मामले की दिशा को बदल सकता है। स्नेहा के परिवार ने सौरभ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

    इस घटना ने न केवल स्नेहा के परिवार को बल्कि पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। पुल‍िस ने सौरभ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। स्नेहा के परिवार ने न्याय की उम्मीद जताई है और कहा है कि वे इस मामले को अंतिम तक लड़ेंगे।