UP Scholarship: छात्रवृत्ति पाने के लिए जरूर कर ले ये काम, वरना बैंक खाते में नहीं आएगा पैसा

जागरण संवाददाता,आजमगढ़। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी चेतन सिंह ने बताया कि शैक्षिक वर्ष व शैक्षिक सत्र 2025-26 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत संबंधित छात्राें की बेनीफिसरी फाइल राज्य एनआइसी द्वारा पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।

जिसमें से कतिपय छात्रों का डाटा पीएफएमएस पोर्टल द्वारा विभिन्न कारण आदि के कारण रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए छात्रों का संबंधित बैंक से आधार सीडिंग, एनससीपीआइ मैंपिग,यूआइडी को डीबीटी के लिए सक्रिय कराया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में राज्य एनआईसी से संबंधित छात्रों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश भी प्रसारित किया जाता है।

निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र-छात्राएं और संबंधित संस्था अपने बैंक से संपर्क करते हुए बैंक खाता को आधार सीडिंग, एनससीपीआइ मैंपिग, यूआइडी को डीबीटी के लिए सक्रिय कराना सुनिश्चित करें।

कई बार बैंक खाता एक्टिव न होने से छात्रवृत्ति की राशि अकाउंट में नहीं आती है, जिसके बाद छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

