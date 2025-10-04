Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Scholarship: छात्रवृत्ति पाने के लिए जरूर कर ले ये काम, वरना बैंक खाते में नहीं आएगा पैसा

    By Anil Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:59 PM (IST)

    आजमगढ़ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी चेतन सिंह ने बताया कि शैक्षिक वर्ष 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति हेतु छात्रों की बेनीफिसरी फाइलें अपलोड हो रही हैं। पीएफएमएस पोर्टल से डाटा रिजेक्ट होने से बचने के लिए छात्रों को बैंक खाते में आधार सीडिंग एनससीपीआइ मैपिंग और यूआइडी को डीबीटी के लिए सक्रिय कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर छात्रवृत्ति की राशि अटक सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image
    छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति को सक्रिय करना होगा बैंक खाता।

    जागरण संवाददाता,आजमगढ़। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी चेतन सिंह ने बताया कि शैक्षिक वर्ष व शैक्षिक सत्र 2025-26 में पूर्वदशम् छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत संबंधित छात्राें की बेनीफिसरी फाइल राज्य एनआइसी द्वारा पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिसमें से कतिपय छात्रों का डाटा पीएफएमएस पोर्टल द्वारा विभिन्न कारण आदि के कारण रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए छात्रों का संबंधित बैंक से आधार सीडिंग, एनससीपीआइ मैंपिग,यूआइडी को डीबीटी के लिए सक्रिय कराया जाना आवश्यक है।

    इस संबंध में राज्य एनआईसी से संबंधित छात्रों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश भी प्रसारित किया जाता है।

    निर्देशित किया जाता है कि छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्र-छात्राएं और संबंधित संस्था अपने बैंक से संपर्क करते हुए बैंक खाता को आधार सीडिंग, एनससीपीआइ मैंपिग, यूआइडी को डीबीटी के लिए सक्रिय कराना सुनिश्चित करें।

    कई बार बैंक खाता एक्टिव न होने से छात्रवृत्ति की राशि अकाउंट में नहीं आती है, जिसके बाद छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 

    यह भी पढ़ें- यूपी में इस हाईवे पर करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं हुआ ओवरब्रिज का निर्माण, रेलवे क्रॉसिंग से लगता है भीषण जाम