आजमगढ़ में कार की टक्कर से घायल युवक की मौत, साथी गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सरामयीर थाना क्षेत्र के संजरपुर बाजार के पास सोमवार की रात कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गयी, जबकि बाइक पर बैठा उसका साथी घायल हो गया। घायल का शहर के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। दुर्घटना के समय दोनों काम करने के बाद बाइक से घर वापस लौट रहे थे।

निजामबाद थाना क्षेत्र के मोहनाठ गांव निवासी 28 वर्षीया मोनू और 25 वर्षीय सोनू सरायमीर थाना क्षेत्र के संजरपुर में एक बेकरी पर काम करते हैं। सोमवार को भी दोनो काम पर गए थे, रात करीब आठ बजे दोनो बाइक से घर लौट रहे थे। संजरपुर बाजार के पास ही पीछे से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मारते हुए फरार हो गयी।