आजमगढ़ में कफ सीरप प्रकरण में फरार आरोपित विपेंद्र सिंह पर 25 हजार का इनाम घोषित

    By Mohan Pratap RaoEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:14 PM (IST)

     पुलिस आरोप‍ित की तलाश में जुटी हुई है।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। थाना दीदारगंज में दर्ज कफ सीरप प्रकरण में वांछित एवं फरार आरोपित विपेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

    यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा की तहरीर के आधार पर की गई है।  औषधि निरीक्षक की तहरीर पर थाना दीदारगंज में मु0अ0सं0- 319/25 धारा 318(4), 336(3), 340(2), 206, 276 बीएनएस के तहत दिनांक 04 दिसंबर 2025 को अभियोग पंजीकृत किया गया था।

    इस मामले में अभियुक्त विपेंद्र सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम जेठहरी, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ नामजद है। अभियुक्त विपेंद्र सिंह उर्फ रानू सिंह के खिलाफ  10 अक्टूबर 2018 को हिस्ट्रीशीट नंबर नंबर 04 ए को खोला जा चुका है।

    इसके खिलाफ विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आईटी एक्ट, एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में कुल 12 अभियोग पंजीकृत हैं। वर्तमान समय में अभियुक्त फरार चल रहा है।