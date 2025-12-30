आजमगढ़ में कफ सीरप प्रकरण में फरार आरोपित विपेंद्र सिंह पर 25 हजार का इनाम घोषित

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। थाना दीदारगंज में दर्ज कफ सीरप प्रकरण में वांछित एवं फरार आरोपित विपेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक डा. अनिल कुमार ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

यह कार्रवाई औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा की तहरीर के आधार पर की गई है। औषधि निरीक्षक की तहरीर पर थाना दीदारगंज में मु0अ0सं0- 319/25 धारा 318(4), 336(3), 340(2), 206, 276 बीएनएस के तहत दिनांक 04 दिसंबर 2025 को अभियोग पंजीकृत किया गया था।