    आजमगढ़ में ससुर और बहू में झगड़े के बाद घर में संद‍िग्‍ध पर‍िस्‍थ‍ित‍ियों में लगी आग, बहू लापता

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:11 PM (IST)

    आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदाव गांव में ससुर-बहू के झगड़े के बाद घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। घटना के बाद बहू रूबी लापता हो गई ह ...और पढ़ें

    पुलिस और परिजन लापता बहू की तलाश में जुटे हुए हैं।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदाव गांव में शनिवार की दोपहर एक गंभीर घटना घटित हुई, जब ससुर और बहू के बीच झगड़े के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। इस घटना के बाद बहू लापता हो गई है, जिसके चलते पुलिस और उसके परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए हैं।

    गांव के सत्यदेव पांडेय के इकलौते बेटे हिमांशु पांडेय ने 6 मार्च 2025 को सुल्तानपुर जिले के अखंडनगर थाना क्षेत्र के अनुरूखा गांव की निवासी रूबी से विवाह किया था। सत्यदेव पांडेय ने बताया कि 22 दिन पहले बहू ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से घर में बहू और ससुर के बीच विवाद चल रहा था। शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ था और बच्चे के जन्म की चर्चा पूरे गांव में थी।

    हिमांशु, जो दिल्ली में किसी कंपनी में नौकरी करता था, बच्चे की मृत्यु के बाद से गांव में ही रह रहा था। शनिवार को वह अपनी शादी कराने वाले व्यक्ति (अगुवा) से मिलने गया था। इसी दौरान बहू रूबी ने किसी बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया और उसने ईंट से हिमांशु पर प्रहार कर दिया। चोट लगने के बाद हिमांशु इलाज के लिए बाजार चला गया। इसी बीच गांव वालों ने उसे सूचना दी कि उनके घर में आग लग गई है।

    हिमांशु जब भागते हुए घर पहुंचा, तो उसने देखा कि बेटे और बहू के कमरे में आग लगी हुई थी। गांव वालों के साथ मिलकर उसने आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझने के बाद जब उसने चारों ओर देखा, तो बहू का कहीं पता नहीं चला। आग लगने से घर का सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया।

    घटना की जानकारी मिलते ही बहू के मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि, काफी खोजबीन के बाद भी बहू का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई थी। मायके पक्ष ने बहू की हत्या का आरोप लगाया है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। इस घटना ने गांव में हड़कंप मचा दिया है और लोग इस मामले को लेकर चिंतित हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे मामले की गहनता से जांच करेंगे और लापता बहू का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। 