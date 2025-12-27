जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सरायमीर थाना क्षेत्र के नंदाव गांव में शनिवार की दोपहर एक गंभीर घटना घटित हुई, जब ससुर और बहू के बीच झगड़े के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में घर में आग लग गई। इस घटना के बाद बहू लापता हो गई है, जिसके चलते पुलिस और उसके परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए हैं।

गांव के सत्यदेव पांडेय के इकलौते बेटे हिमांशु पांडेय ने 6 मार्च 2025 को सुल्तानपुर जिले के अखंडनगर थाना क्षेत्र के अनुरूखा गांव की निवासी रूबी से विवाह किया था। सत्यदेव पांडेय ने बताया कि 22 दिन पहले बहू ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्चे की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद से घर में बहू और ससुर के बीच विवाद चल रहा था। शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ था और बच्चे के जन्म की चर्चा पूरे गांव में थी।

हिमांशु, जो दिल्ली में किसी कंपनी में नौकरी करता था, बच्चे की मृत्यु के बाद से गांव में ही रह रहा था। शनिवार को वह अपनी शादी कराने वाले व्यक्ति (अगुवा) से मिलने गया था। इसी दौरान बहू रूबी ने किसी बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया और उसने ईंट से हिमांशु पर प्रहार कर दिया। चोट लगने के बाद हिमांशु इलाज के लिए बाजार चला गया। इसी बीच गांव वालों ने उसे सूचना दी कि उनके घर में आग लग गई है।

हिमांशु जब भागते हुए घर पहुंचा, तो उसने देखा कि बेटे और बहू के कमरे में आग लगी हुई थी। गांव वालों के साथ मिलकर उसने आग बुझाने का प्रयास किया। आग बुझने के बाद जब उसने चारों ओर देखा, तो बहू का कहीं पता नहीं चला। आग लगने से घर का सारा कीमती सामान जलकर राख हो गया।