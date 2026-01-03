आजमगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार पिता-पुत्री की माैत, पत्नी गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटिला बाजार स्थित आवक मोड़ पर शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मेंहनगर के अहियाई गांव निवासी 40 वर्षीय प्रमोद चौहान और उनकी तीन वर्षीय बेटी सानवी की मौत हो गई।

इस दुर्घटना में स्कूटी पर पीछे बैठी पत्नी भी घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने घायल को रानीकी सराय सीएचसी पर इलाज के लिए भेजा। डाक्टर ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

घटना के समय प्रमोद चौहान अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी सानवी को जिला मुख्यालय दवा दिलाने के लिए ले जा रहे थे। ट्रक चालक घटना के बाद ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस स्थान पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है और परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रमोद चौहान के अचानक चले जाने से परिवार में गहरा दुख छा गया है।