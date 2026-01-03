Language
    आजमगढ़ में ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार पिता-पुत्री की माैत, पत्नी गंभीर रूप से घायल

    By Mohan Pratap RaoEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:02 PM (IST)

    हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटिला बाजार स्थित आवक मोड़ पर शनिवार की सुबह लगभग 11 बजे एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मेंहनगर के अहियाई गांव निवासी 40 वर्षीय प्रमोद चौहान और उनकी तीन वर्षीय बेटी सानवी की मौत हो गई।

    इस दुर्घटना में स्कूटी पर पीछे बैठी पत्नी भी घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने घायल को रानीकी सराय सीएचसी पर इलाज के लिए भेजा। डाक्टर ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

    घटना के समय प्रमोद चौहान अपनी पत्नी के साथ अपनी बेटी सानवी को जिला मुख्यालय दवा दिलाने के लिए ले जा रहे थे। ट्रक चालक घटना के बाद ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि इस स्थान पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। इस घटना ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है और परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रमोद चौहान के अचानक चले जाने से परिवार में गहरा दुख छा गया है।

    पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रक चालक की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की है और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने का आश्वासन दिया है। इस दुखद घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन करना कितना आवश्यक है। 