रामनगरी अयोध्या में दो दिवसीय महापौर सम्मेलन 28 को, शामिल होंगे 17 शहरों के प्रथम नागरिक

संवाद सूत्र, जागरण अयोध्या : रामनगरी में शनिवार को प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों के महापौर का आगमन होगा। दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने आ रहे सभी महापौर अयोध्याधाम का भ्रमण कर दर्शन-पूजन भी करेंगे और नवाचारों को देखेंगे। महापौर सम्मेलन 28 दिसंबर को होगा।

अयोध्या आने वाले महापौरों के स्वागत को लेकर नगर निगम ने व्यापक प्रबंध किए हैं। शुक्रवार को महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार, अपर नगर आयुक्त डा. नागेंद्र नाथ, भरत भार्गव, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरएम शुक्ल एवं अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर व्यवस्था संबंधित तैयारी का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा के अनुरूप महापौर सम्मेलन कर नगरीय विकास के साथ स्वच्छ नगर बनाने के लिए नवाचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा। महापौर सम्मेलन के लिए पार्षदों की 12 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। मीडिया की जिम्मेदारी पार्षद सलमान हैदर को सौंपी गई है।

जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया कि 27 दिसंबर को सभी महापौर सायंकाल चार बजे से होटल पंचशील होटल पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। यहां से महापौरों का दल शाम 4:30 बजे सरयू तट प्रस्थान करेगा। वहां क्रूज पर पहुंचने के बाद सरयू विहार करेंगे। इसके बाद यह दल सायं छह बजे सरयू आरती में शामिल होगा।