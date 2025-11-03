तमिलनाडु के जोड़े ने रामजन्मभूमि परिसर में किया विवाह, इंटरनेट पर वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, अयोध्या। तमिलनाडु के लगभग साढ़े तीन सौ श्रद्धालुओं के दल ने रामलला का दर्शन कर अपने संकल्प की पूर्ति की। इसी के साथ दल में शामिल एक जोड़े ने अपने संकल्प के तहत रामजन्मभूमि परिसर में विवाह किया।

