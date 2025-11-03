तमिलनाडु के जोड़े ने रामजन्मभूमि परिसर में किया विवाह, इंटरनेट पर वीडियो वायरल
तमिलनाडु के एक जोड़े ने अयोध्या के रामजन्मभूमि परिसर में विवाह किया। राम मंदिर के अंदर पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न हुआ, जिसमें परिवार और दोस्त शामिल थे। इस विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं और जोड़े को बधाई दे रहे हैं।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। तमिलनाडु के लगभग साढ़े तीन सौ श्रद्धालुओं के दल ने रामलला का दर्शन कर अपने संकल्प की पूर्ति की। इसी के साथ दल में शामिल एक जोड़े ने अपने संकल्प के तहत रामजन्मभूमि परिसर में विवाह किया।
बताया जा रहा कि इस जोड़े का विवाह पूर्व में हो चुका था, परंतु कुछ अनबन के चलते दोनाें ने मंदिर निर्माण पूरा हो जाने पर अयोध्या में फिर से विवाह करने का संकल्प लिया था। इसी की पूर्ति के लिए मांग में सिंदूर भर विवाह किया और जीवनभर साथ रहने का वचन दिया।
इसके बाद दल में शामिल रहे सभी सदस्यों ने राम मंदिर में पहुंच कर दर्शन किया। सूत्रों के अनुसार जोड़े ने यात्री सुविधा केंद्र के समीप विवाह किया।
ट्रस्टी डॉ. अनिल कुमार मिश्र व राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव ने मंदिर परिसर में विवाह किए जाने की बात नहीं स्वीकारी है। हालांकि इससे संबंधित वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।
