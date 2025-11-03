UP Home Guard Bharti: पुलिस भर्ती की तर्ज पर होगी 45 हजार होमगार्डों की नियुक्ति, आवेदन को लेकर आया बड़ा अपडेट
उत्तर प्रदेश में 45 हजार होमगार्डों की भर्ती पुलिस भर्ती के समान होगी। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। इस भर्ती का उद्देश्य प्रदेश में होमगार्डों की संख्या में वृद्धि करना है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में 45 हजार से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इनकी भर्ती सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी। निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती के लिए उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जिलेवार होमगार्ड स्वयंसेवकों के रिक्त पदों के अनुरूप आवेदकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। शासन ने इसके लिए उप्र राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी कर दी है।
शासनादेश के अनुसार सभी जिलों में होमगार्ड के रिक्त पदों पर पंजीकरण की कार्यवाही पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी। होमगार्ड स्वयंसेवकों का पंजीकरण उनके निवास के जिलों में उत्पन्न रिक्तियों के अनुसार होमगार्ड विभाग द्वारा भेजे जाने वाले अधियाचन के अनुरूप होगा। पंजीकरण वर्ष एक जुलाई से प्रारंभ होगा। जिलेवार रिक्तियों की जानकारी होमगार्ड जिला कमांडेंट देंगे।
वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या की पूरी जानकारी डीजी होमगार्ड को भेजी जाएगी। पुरुष व महिला के लिए रिक्तियों की अलग-अलग संख्या भी स्पष्ट की जाएगी। आरक्षण की गणना उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप होगी।
होमगार्ड पंजीकरण के लिए डीजी होमगार्ड जिलेवार रिक्तयों की सूचना आरक्षण की गणना के बाद निर्धारित प्रारूप में पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजेंगे। इसके उपरांत भर्ती बोर्ड निर्धारित अर्हताओं के साथ जिलेवार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।
आवेदक जिस जिले का मूल निवासी होगा, वह उसी जिले के लिए आवेदन कर सकेगा। सार्वजनिक, शासकीय व अर्ध शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी निगम या निकाय से हटाए गए कर्मचारी का पंजीकरण भी नहीं होगा।
किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोर्ट में कोई आपराधिक मामला विचाराधीन होगा, तो वह भी पंजीकरण का पात्र नहीं होगा। ऐसे पुरुष/महिला भी पात्र नहीं होंगे, जिनके एक से अधिक पत्नी/पति हो। होमगार्ड के लिए 10वीं पास अभ्यर्थियों का ही पंंजीकरण होगा। अंक तालिका अथवा प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जानें पूरी प्रक्रिया
- भर्ती में एनसीसी व भारत स्काउट एंड गाइड के प्रमाणपत्र का एक से तीन अंक तक का लाभ भी मिलेगा।
- आपदा मित्र प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र धारक को तीन अंक व ड्राइविंग लाइसेंस (चार पहिया) धारक को एक अंक अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा।
- न्यूनतम 18 व अधिकतम 30 वर्ष आयु के अभ्यर्थी अपना पंजीकरण करा सकेंगे। आयु की गणना पंजीकरण के वर्ष की एक जुलाई को अभ्यर्थी की आयु के आधार पर होगी।
- आयु प्रमाणपत्र के लिए हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के अंकपत्र/प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।
- पंजीकरण के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण भर्ती बोर्ड के अधिकारी डीजी होमगार्ड से विमर्श के आधार पर करेंगे।
- भर्ती बोर्ड 100 अंकों की लिखित परीक्षा कराएगा, जो दो घंटे की होगी।
- अभिलेखों की जांच व शारीरिक मानक परीक्षा होगी। इसके लिए हर जिले में डीएम द्वारा नामित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित होगा।
- बोर्ड में एक सीओ, डीआईओएस द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी व एक चिकित्साधिकारी बतौर सदस्य शामिल रहेंगे।
- अंत में अभ्यर्थियों की दौड़ होगी। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में व महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना अनिवार्य होगा। परीक्षा परिणाम जिलेवार जारी होगा।
- पंजीकरण के लिए कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं होगी।
