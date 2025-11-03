UP Home Guard Bharti: पुलिस भर्ती की तर्ज पर होगी 45 हजार होमगार्डों की नियुक्ति, आवेदन को लेकर आया बड़ा अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में 45 हजार से अधिक होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इनकी भर्ती सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी। निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती के लिए उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जिलेवार होमगार्ड स्वयंसेवकों के रिक्त पदों के अनुरूप आवेदकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। शासन ने इसके लिए उप्र राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका जारी कर दी है।

शासनादेश के अनुसार सभी जिलों में होमगार्ड के रिक्त पदों पर पंजीकरण की कार्यवाही पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी। होमगार्ड स्वयंसेवकों का पंजीकरण उनके निवास के जिलों में उत्पन्न रिक्तियों के अनुसार होमगार्ड विभाग द्वारा भेजे जाने वाले अधियाचन के अनुरूप होगा। पंजीकरण वर्ष एक जुलाई से प्रारंभ होगा। जिलेवार रिक्तियों की जानकारी होमगार्ड जिला कमांडेंट देंगे।

वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या की पूरी जानकारी डीजी होमगार्ड को भेजी जाएगी। पुरुष व महिला के लिए रिक्तियों की अलग-अलग संख्या भी स्पष्ट की जाएगी। आरक्षण की गणना उपलब्ध रिक्तियों के अनुरूप होगी।

होमगार्ड पंजीकरण के लिए डीजी होमगार्ड जिलेवार रिक्तयों की सूचना आरक्षण की गणना के बाद निर्धारित प्रारूप में पुलिस भर्ती बोर्ड को भेजेंगे। इसके उपरांत भर्ती बोर्ड निर्धारित अर्हताओं के साथ जिलेवार पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।

आवेदक जिस जिले का मूल निवासी होगा, वह उसी जिले के लिए आवेदन कर सकेगा। सार्वजनिक, शासकीय व अर्ध शासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर पंजीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी निगम या निकाय से हटाए गए कर्मचारी का पंजीकरण भी नहीं होगा।

किसी व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोर्ट में कोई आपराधिक मामला विचाराधीन होगा, तो वह भी पंजीकरण का पात्र नहीं होगा। ऐसे पुरुष/महिला भी पात्र नहीं होंगे, जिनके एक से अधिक पत्नी/पति हो। होमगार्ड के लिए 10वीं पास अभ्यर्थियों का ही पंंजीकरण होगा। अंक तालिका अथवा प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।