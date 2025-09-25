Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:11 PM (IST)

    अयोध्या में एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र प्रशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह कृष्णानगर कॉलोनी में किराए पर रहता था और एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एक अन्य घटना में कुमारगंज में छात्रा अंजू का शव भी पंखे से लटका मिला पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने लगाई फांसी।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगा ली। घटना जनौरा की कृष्णानगर कॉलोनी की है। खंडासा के सिधारी बाजार निवासी मनोज सिंह का 26 वर्षीय पुत्र प्रशांत कृष्णानगर कॉलोनी में किराये का कमरा लेकर करीब पांच वर्ष से रह रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पिता मुंबई में नौकरी करते हैं। प्रशांत का कमरा गुरुवार की सुबह देर तक न खुलने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि कमरे में प्रशांत का शव फंदे से लटक रहा था।

    फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंच कर साक्ष्य संकलन किया। प्रशांत अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। प्रशांत के बाद एक बहन है। कोतवाल अश्विनी पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। मृतक के स्वजन आ गए हैं। अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।

    वहीं, कुमारगंज के बलारमऊ पूरे पंडित गांव में छात्रा अंजू का शव घर में कमरे के अंदर पंखे से लटका मिला। घटना के समय अंजू का भाई अंकित बाजार गया था।

    परिवार के अन्य सदस्य खेत गए हुए थे। घर लौटने पर स्वजनों ने अंजू का शव फंदे से लटका देखा। थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।

    यह भी पढ़ें- राम जन्मभूमि ट्रस्ट में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी, धोखाधड़ी पर सवाल करने पर जान से मारने की दी धमकी