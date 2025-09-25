प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटका मिला शव

अयोध्या में एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र प्रशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह कृष्णानगर कॉलोनी में किराए पर रहता था और एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एक अन्य घटना में कुमारगंज में छात्रा अंजू का शव भी पंखे से लटका मिला पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, अयोध्या। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र ने फांसी लगा ली। घटना जनौरा की कृष्णानगर कॉलोनी की है। खंडासा के सिधारी बाजार निवासी मनोज सिंह का 26 वर्षीय पुत्र प्रशांत कृष्णानगर कॉलोनी में किराये का कमरा लेकर करीब पांच वर्ष से रह रहा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पिता मुंबई में नौकरी करते हैं। प्रशांत का कमरा गुरुवार की सुबह देर तक न खुलने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि कमरे में प्रशांत का शव फंदे से लटक रहा था।