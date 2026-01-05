Language
    'भाजपा में ब्राह्मण विधायकों का हुआ अपमान', सपा तेजनारायण पांडेय ने सरकार पर जमकर बोला हमला

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    सपा नेता तेजनारायण पांडेय ने अयोध्या में भाजपा पर ब्राह्मण विधायकों के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ब्राह्मण विधायकों ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सपा तेजनारायण पांडेय ने सरकार पर जमकर बोला हमला।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की लखनऊ में बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी को समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय मुद्दा बनाने में लगे हैं। नव वर्ष के उपलक्ष्य में ताराजी रिसार्ट में आयोजित साथी समागम व पीडीए प्रहरी सम्मेलन में इसे लेकर भाजपा पूर्व मंत्री पवन के निशाने पर रही।

    सम्मेलन में अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में जुटान रही। सम्मेलन में अंबेडकरनगर के कृष्णकुमार पांडेय कक्कू भी मंच पर रहे।

    पवन ने कहाकि समाजवादी पार्टी में ब्राह्मणों के सम्मान का पता चंद दिनों पहले प्रदेश अध्यक्ष के व्यवहार से लग चुका है। बैठक करने वाले ब्राह्मण विधायकों को किस तरह प्रदेश अध्यक्ष ने चेतावनी दी, यह किसी से छिपा नहीं है।

    समाजवादी पार्टी में कुशल तिवारी, गणेश शंकर पांडेय, जयशंकर पांडेय, संतोष कुमार पांडेय, गोंडा से बैजनाथ दुबे, नंदिता शुक्ल, लखनऊ से अभिषेक मिश्र आदि विभिन्न जिलों के पार्टी के अनेक ब्राह्मण चेहरों की सम्मानजनक स्थिति की कैफियत दी।

    कहा, पार्टी के साथ सभी धर्म, जाति के लोग हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं है। महंगाई, भ्रष्टाचार आदि पर भी केंद्र व प्रदेश सरकार पर हमलावर रहे।

    अध्यक्षता अयोध्या विधानसभा क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष रक्षाराम यादव ने व संचालन भंग महानगर कमेटी के महासचिव हामिद जाफर मीसम ने किया। कार्यक्रम में पहले शायर अली सईद व कवि ताराचंद तंहा ने काव्य पाठ के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भरा।

    साथी समागम को पूर्व मंत्री के अलावा निवर्तमान जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष श्यामकृष्ण श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया। मंच पर पूर्व विधायक अब्बास अली जैदी, राघवेंद्र प्रताप सिंह अनूप, बलराम मौर्य आदि रहे।