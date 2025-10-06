SP सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले- विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतेगी भाजपा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या की एक भी सीट नहीं जीतेगी। उन्होंने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए रेलवे लाइन के प्रस्ताव और पार्टी पर लगे जाति विशेष के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने अपनी सांसद निधि से कराये गये विकास कार्यों का भी उल्लेख किया।

