SP सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले- विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतेगी भाजपा
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या की एक भी सीट नहीं जीतेगी। उन्होंने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए रेलवे लाइन के प्रस्ताव और पार्टी पर लगे जाति विशेष के आरोपों को भी खारिज किया। उन्होंने अपनी सांसद निधि से कराये गये विकास कार्यों का भी उल्लेख किया।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की पांच में से एक भी विधानसभा सीट नहीं जीतेगी। प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में सांसद अवधेश प्रसाद ने यह दावा एक सवाल के जवाब में किया।
करीब 40 मिनट के कार्यक्रम में वह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। सांसद बनने के बाद प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में उनको प्रेस क्लब की ओर से आमंत्रित किया गया था। 2009 से 2014 के बीच तत्कालीन सांसद डॉ. निर्मल खत्री ने फैजाबाद से लालगंज रायबरेली रेलवे लाइन का प्रस्ताव दिया, सर्वे भी हुआ।
कांग्रेस सरकार जाने के बाद यह ठंडे बस्ते जाने के सवाल पर कहा कि इसके साथ मिल्कीपुर क्षेत्र को रेलवे लाइन से जोड़ने का प्रयास है।
समाजवादी पार्टी पर जाति विशेष की पार्टी होने के आरोप को खारिज करते हुए बोले कि पार्टी का जन्म ही जन आंदोलन से हुआ।
पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव सदैव जनता की आवाज रहे। सांसद के रूप में उपलब्धियां गिनाईं जिसमें कई सड़कें, उपरिगामी सेतु, रिंग रोड आदि को गिनाया।
