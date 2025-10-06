अयोध्या में सरयू की महाआरती में बनेगा नया रिकॉर्ड, एक साथ 1221 अर्चक लेंगे हिस्सा

अयोध्या में दीपोत्सव का नौवां संस्करण भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है जिसमें सरयू महाआरती एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। इस वर्ष 1221 अर्चक महाआरती में भाग लेंगे जो सामाजिक समरसता का प्रतीक होगा। दीपोत्सव में 26 लाख से अधिक दीये जलाने का लक्ष्य है भले ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम गणना न करे। ड्रोन और लेजर शो मुख्य आकर्षण होंगे।

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। अपनी अलौकिक आभा से रामनगरी को वैश्विक पटल पर स्थापित करने वाले दीपोत्सव का नौवां संस्करण भी अविस्मरणीय रहेगा। इस वर्ष प्रज्वलित दीयों का विश्व रिकार्ड भले न दर्ज किया जाए, परंतु सरयू की महाआरती का नया कीर्तिमान बनने जा रहा है। इस बार 100 अर्चकों को बढ़ाने की तैयारी है।

पिछले वर्ष 1121 अर्चकाें ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक साथ खड़े होकर मां सरयू की आरती की थी। इस वर्ष 1221 अर्चक सम्मिलित होंगे। गत वर्ष की भांति इस बार भी महाआरती के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश देने की तैयारी हो रही है। महाआरती का संयोजन महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी कर रहे हैं। दीपोत्सव के आठवें संस्करण में पांच मिनट तक 25 लाख 12 हजार 585 दीये प्रज्वलित कर रामनगरी ने नया कीर्तिमान बनाया था। इसके लिए सरयू के 55 घाटों पर लगभग 28 लाख दीये बिछाए गए थे। नौवें संस्करण में योगी सरकार ने 26 लाख 11 हजार 101 दीयों को प्रज्वलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

यद्यपि इस वर्ष गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम से इसकी गणना नहीं कराने की योजना है। बावजूद इसके इस दीपोत्सव की आभा भी अक्षुण्ण रहेगी। इसे यादगार बनाने के लिए महाआरती में सौ अर्चकों को बढ़ाया जा रहा है। इसका संयोजन कर रहे महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी बताते हैं, महाआरती में सम्मिलित होने वाले 1221 अर्चकों में बड़ी संख्या में वेदपाठी, संत-धर्माचार्य और महिलाओं के अतिरिक्त श्रमिक, नौका चालक, उद्योगपति, चिकित्सक, व्यापारी, अधिवक्ता, योगाचार्य व अन्य वर्गों के लोग रहेंगे।

सभी महिलाएं पीले रंग के परिधान में होंगी और पिछले वर्ष की तरह कोई महिला ही इनका नेतृत्व करेगी। गत वर्ष महापौर की पत्नी राजलक्ष्मी त्रिपाठी ने निर्देशन किया था। सभी अर्चक लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर एक साथ अलग-अलग कतार में खड़े होंगे।

ड्रोन शो व लेजर शो बटोरेंगे आकर्षण इस दीपोत्सव में भी आकर्षण बढ़ाने के लिए ड्रोन शो, लेजर शो, प्रोजेक्शन लाइटिंग व फ्लैम शो दर्शकों को आकर्षित करेंगे। इसकी तैयारियों का निर्देशन पर्यटन विभाग की उप निदेशक कीर्ति सिंह कर रही हैं। वह बताती हैं कि दीपोत्सव के नौवें संस्करण को भी खास बनाया जाएगा। इसमें पांच सौ से अधिक ड्रोन अयोध्या के आसमान में सतरंगी छटा बिखेरेंगे और प्रोजेक्शन लाइटिंग से विभिन्न महापुरुषों की आकृतियां उकेरी जाएंगी।