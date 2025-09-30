Language
    अयोध्या के 60 किसानों ने इस योजना से बदली अपनी किस्मत, जानिए कैसे दोगुनी हुई आमदनी?

    By Ganesh Srivastava Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:12 PM (IST)

    अयोध्या के रुदौली में कुसुम योजना से 60 किसानों को लाभ हुआ है। सोलर पंप से सिंचाई की लागत घटी और आय बढ़ी है। बिजली कटौती और डीजल की खपत कम हुई है। सरकार किसानों के निजी ट्यूबवेल को सोलर प्लांट से जोड़ रही है। 2023-24 और 2024-25 में 60 किसानों को सोलर पंप मिले जिससे किसान बहुत खुश हैं। किसान सोलर पंप लगवाने के लिए ज्यादा इच्छुक हैं।

    सौर ऊर्जा की मदद से खेती कर रहे 60 किसान ।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। सौर ऊर्जा की मदद से विकासखंड रुदौली के 60 किसान अच्छी खेती कर रहे हैं। कुसुम योजना के तहत अनुदान पर मिले सोलर पंप से फसलों की सिंचाई में लागत कम होने के साथ आमदनी बढ़ी है।

    किसानों को बिजली कटौती से छुटकारा मिला है। डीजल की खपत भी कम हुई है। पिछले तीन वित्तीय वर्ष से किसानों का रुझान सोलर पंप के प्रति बढ़ा है।

    किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से सोलर प्लांट से पंप संचालित करने की कुसुम योजना के तहत सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। बिजली संकट से किसानों को राहत देने के लिए सरकार अब उनके निजी ट्यूबवेल को भी सोलर प्लांट से जोड़ रही है।

    किसानों को दो एचपी से लेकर तीन एचपी एसी व डीसी और पांच एचपी से लेकर 10 एचपी तक एसी नलकूप पर अनुदान के तहत सोलर प्लांट मिल रहा है।

    वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुसुम योजना की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2023-24 व 2024-25 में कुल 60 किसानों को सोलर पंप का लाभ मिला है। इसके लिए 70 किसानों ने आनलाइन आवेदन किया था। सहायक विकास अधिकारी कृषि चंद्रसेन व रुदौली उपकृषि भवन के प्रभारी अनिल गौंड ने बताया कि सोलर पंप से किसानों की लागत कम होने के साथ उनकी आमदनी बढ़ी है।

    किसान अब योजना के तहत सोलर पंप लगवाने के लिए ज्यादा इच्छुक है। इस वर्ष का लक्ष्य अभी नहीं मिला है। पिछले दो वर्षों में किसान सोलर पंप से लाभान्वित हुए हैं।