यूपी के इस जिले में 126 किलोमीटर तक होगा सीवर लाइन का विस्तार, 27928 घरों को मिलेगा कनेक्शन
अयोध्या में अमृत-2 योजना के तहत 21 वार्डों में सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया और कहा कि इससे शहर में स्वच्छता का नया अध्याय शुरू होगा। इस योजना के तहत 27928 घरों को कनेक्शन मिलेगा जिससे 1.30 लाख लोगों को फायदा होगा। यह कार्य मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
संवाद सूत्र, अयोध्या। अमृत-2 योजना के तहत नगर के 21 वार्डों में सीवर लाइन बिछाई जाएगी। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने समारोहपूर्वक इस कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार अयोध्या के विकास के लिए तत्पर है। अमृत योजना के तहत पहले चरण में 151 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है। दूसरे चरण की का कार्य बुधवार से प्रारंभ हुआ है। इससे नगर स्वच्छता के नए प्रतिमान गढ़ेगा।
उन्होंने सरदार भगत सिंह वार्ड की डिफेंस कालोनी में वैदिक रीति-रिवाज से कार्य का आरंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 21 माह के भीतर इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मई 2027 तक नगर के 21 वार्डों को सीवर लाइन से जोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत 27928 घरों को कनेक्शन दिया जाएगा। इससे 1.30 लाख आबादी को लाभ मिलेगा। महापौर ने इस मौके पर नगर वासियों से स्वच्छता के मोर्चे पर सहयोग मांगा।
नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि इस कार्य की जिम्मेदारी कार्यदाई संस्था जल निगम नगरीय को सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि 351.40 करोड़ रुपये से 126 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई जाएगी।
नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडेय ने बताया कि इसके साथ चार सीवेज पंपिंग स्टेशन का भी निर्माण होगा। कौशलपुरी,सहादतगंज, जनौरा एवं साकेतपुरी में स्थापित किए जाएंगे।
इस मौके पर जल निगम के अधिशासी अभियंता रोहित चौरसिया, पार्षद संतोष सिंह, महाप्रबंधक जल सौरव श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।
यह भी पढ़ें- अयोध्या की रामलीला ने बनाया नया कीर्तिमान, तीन दिन में रिकॉर्ड 50 करोड़ के बार हुई दर्शकों की संख्या
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।