यूपी के इस जिले में 126 किलोमीटर तक होगा सीवर लाइन का विस्तार, 27928 घरों को मिलेगा कनेक्शन

संवाद सूत्र, अयोध्या। अमृत-2 योजना के तहत नगर के 21 वार्डों में सीवर लाइन बिछाई जाएगी। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने समारोहपूर्वक इस कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार अयोध्या के विकास के लिए तत्पर है। अमृत योजना के तहत पहले चरण में 151 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है। दूसरे चरण की का कार्य बुधवार से प्रारंभ हुआ है। इससे नगर स्वच्छता के नए प्रतिमान गढ़ेगा।

