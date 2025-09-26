अयोध्या की रामलीला ने बनाया नया कीर्तिमान, तीन दिन में रिकॉर्ड 50 करोड़ के बार हुई दर्शकों की संख्या

अयोध्या की रामलीला ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है जिसे 50 करोड़ से अधिक लोगों ने ऑनलाइन देखा है। बॉलीवुड सितारों से सजी इस रामलीला के सातवें संस्करण को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। आयोजकों का मानना है कि यह संख्या एक अरब तक भी पहुँच सकती है। इसका प्रसारण विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर किया जा रहा है।

संवाद सूत्र, अयोध्या। अयोध्या की रामलीला देखने वालों की संख्या 50 करोड़ के पार जा पहुंची है। बॉलीवुड और छोटे पर्दे के सितारों के अभिनय से सजी रामलीला के सातवें संस्करण की प्रस्तुति शुरू हुए अभी तीन दिन ही हुए और लीला के ऑनलाइन दर्शकों की यह संख्या चमत्कारिक और कीर्तिमान गढ़ने वाली है। इंटरनेट मीडिया के विभिन्न माध्यमों से प्रसारित लीला के दर्शकों की संख्या शुरुआती दिनों में ही 18 करोड़ के पार पहुंची।

पूर्व संस्करण के दर्शकों की संख्या के हिसाब से इस बार रामकथा पार्क में मंचित फिल्मी सितारों की 11 दिवसीय लीला के आन स्क्रीन दर्शकों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंचेगी, किंतु शुरुआती रुझान से प्रतीत हो रहा है कि यह संख्या एक अरब के पार जा पहुंचेगी।

‘अयोध्या की रामलीला’ के महासचिव शुभम मलिक कहते हैं कि कोई आश्चर्य नहीं कि यह संख्या एक अरब के पार पहुंचे। प्रत्येक वर्ष लीला की प्रस्तुति का क्रम आगे बढ़ने के साथ दर्शकों की संख्या में समानुपातिक वृद्धि होती रही है। यद्यपि इस बार यह वृद्धि चमत्कारिक है। आकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं।

पिछले साल 41 करोड़ लोगों ने अयोध्या की रामलीला ऑनलाइन देखी थी। इस बार शुरुआती तीन दिनों में ही ऑन स्क्रीन दर्शकों की संख्या 51 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अयोध्या की रामलीला का प्रसारण आराधना टाटा प्ले, शीमारू यूट्यूब चैनल, वीआईएप, एयरटेल, शीमारू यूट्यूब भक्ति चैनल, फेसबुक पेज, टाटा प्ले, वीडियोकॉन, डिस टीवी आदि पर हो रहा है। बालीवुड में सिनेमेटोग्राफर एवं निर्माता की भूमिका में सक्रिय रहे अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक बाबी के अनुसार यह वस्तुत: श्रीराम और उनकी कथा की महनीयता का प्रमाण है और हमें खुशी है कि इस महनीयता के महोत्सव में हम भी माध्यम हैं।