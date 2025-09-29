Ayodhya Accident: पूजन सामग्री लेने जा रहे युवक को ट्रक ने मारी टक्कर, घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत
अयोध्या-प्रयागराज हाईवे पर सड़क हादसे में डाभासेमर के आदित्य शर्मा राज की मृत्यु हो गई। वह मोटरसाइकिल पर शहर जा रहे थे तभी एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। घटना से गांव में शोक की लहर है। वहीं रुदौली में भी एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। जाम के कारण हाईवे पर यातायात बाधित रहा।
संवाद सूत्र, अयोध्या। प्रयागराज हाइवे पर सड़क हादसे में डाभासेमर निवासी आदित्य शर्मा 'राज' की मौत हो गई। सोमवार को सुबह लगभग दस बजे वह मोटर साइकिल पर पीछे बैठ कर शहर जा रहे थे। पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने उन्हें रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही राज की मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में काेहराम मच गया।
पूराकलंदर के डाभासेमर गांव निवासी मंशाराम दुर्गापूजा से संबंधित सामग्री लेने के लिए गांव निवासी 17 वर्षीय राज को मोटर साइकिल से लेकर शहर जा रहे थे।
अयोध्या-प्रयागराज हाइवे पर स्थित ब्रह्मबाबा देव स्थल के सामने पहुंचे ही थे कि इसी बीच उनकी मोटर साइकिल में पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मोटर साइकिल पर पीछे बैठे राज बीच हाइवे पर जा गिरे और अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें कुचल दिया।
मंशाराम ने बताया कि गांव के तिलकराम शर्मा के तीन बेटों में राज सबसे छाेटा था। मंशाराम ने ट्रक चालक के विरुद्ध कोतवाली नगर में तहरीर दी है। हवाई पट्टी चौकी प्रभारी सत्यम अग्रवाल ने बताया कि चालक सहित ट्रक पुलिस के कब्जे में है।
घंटों जाम में रेंगते रहे वाहन
सड़क हादसे के बाद प्रयाराज हाइवे पर वाहनों का लंबा जाम लग गया, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहा। हाइवे से सटे आसपास के मोहल्लों की गलियाें से लोगों को निकलना पड़ा। छोटे बड़े वाहनों की कतार कुछ इस कदर रही कि हाइवे की पटरी से पैदल भी चलना मुश्किल हो गया था।
जाम में मरीजों को लेकर जा रहे एंबुलेंस वाहन भी फंसे रहे। भीषण जाम को देख कर बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा। पुलिस की घंटों की मशक्कत के बाद लोगों काे जाम से छुटकारा मिल सका।
रुदौली में युवक की मौत
रुदौली के बकौली गांव निवासी 42 वर्षीय कुमार वर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई। सोमवार की सुबह मंदिर में जलाभिषेक करने गये थे। वापस घर आते समय कल्याणी नदी पुल के निकट अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, गन्ना समिति चेयरमैन निर्मल शर्मा, भाजपा के पूर्व जिलामंत्री रामप्रेस यादव, रुद्रप्रकाश वर्मा, रामनरेश वर्मा और उमाशंकर वर्मा ने शोक व्यक्त किया है।
