Barabanki News : बाराबंकी में बुजुर्ग पर कुत्तों के झुंड का हमला, नोचकर मार डाला

जागरण संवाददाता, बाराबंकी: प्रदेश और जिले में आवारा कुत्तों से बचाव को लेकर सभी प्रयास बेकार होते जा रहे है। यहां पर एक बुजुर्ग को कुत्तों के झुंड ने नोचकर मार डाला।

61 वर्षीय दयाराम रावत रविवार रात को घर के बाहर सो गए थे और सोमवार तड़के कुत्तों के झुंड ने उनके ऊपर हमला कर दिया। सीएचसी से उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

सुबेहा में सड़क किनारे घर के बाहर सो रहे वृद्ध पर कुत्तों के झुंड ने सोमवार को हमलाकर मरणासन्न कर दिया। परिवारजन जब तक पहुंचते चारपाई से गिरे वृद्ध को कुत्ते कुछ दूर तक खींच ले गए। सीएचसी से रेफर वृद्ध की लखनऊ के डा. राम मनोहर लोहिया अस्तपाल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मेहंदिया निवासी 61 वर्षीय दयाराम रावत गांव से दूर आबादी से बाहर हुसैनपुर मार्ग पर बने अपने मकान में परिवार के साथ रहते थे। यह स्थान अमेठी जिला की सीमा पर है।