Barabanki News : बाराबंकी में बुजुर्ग पर कुत्तों के झुंड का हमला, नोचकर मार डाला
Stray Dogs Killed Old Man in Barabanki सड़क किनारे घर के बाहर सो रहे वृद्ध पर कुत्तों के झुंड ने सोमवार को हमलाकर मरणासन्न कर दिया। परिवारजन जब तक पहुंचते चारपाई से गिरे वृद्ध को कुत्ते कुछ दूर तक खींच ले गए। सीएचसी से रेफर वृद्ध की लखनऊ के डा. राम मनोहर लोहिया अस्तपाल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
जागरण संवाददाता, बाराबंकी: प्रदेश और जिले में आवारा कुत्तों से बचाव को लेकर सभी प्रयास बेकार होते जा रहे है। यहां पर एक बुजुर्ग को कुत्तों के झुंड ने नोचकर मार डाला।
61 वर्षीय दयाराम रावत रविवार रात को घर के बाहर सो गए थे और सोमवार तड़के कुत्तों के झुंड ने उनके ऊपर हमला कर दिया। सीएचसी से उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।
सुबेहा में सड़क किनारे घर के बाहर सो रहे वृद्ध पर कुत्तों के झुंड ने सोमवार को हमलाकर मरणासन्न कर दिया। परिवारजन जब तक पहुंचते चारपाई से गिरे वृद्ध को कुत्ते कुछ दूर तक खींच ले गए। सीएचसी से रेफर वृद्ध की लखनऊ के डा. राम मनोहर लोहिया अस्तपाल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मेहंदिया निवासी 61 वर्षीय दयाराम रावत गांव से दूर आबादी से बाहर हुसैनपुर मार्ग पर बने अपने मकान में परिवार के साथ रहते थे। यह स्थान अमेठी जिला की सीमा पर है।
दयाराम 28 सितंबर की रात करीब खाना खाने के बाद घर के बाहर चारपाई डालकर सो गए। वहां करीब दस आवारा कुत्तों का झुंड पहुंचा और सो रहे दयाराम पर हमला कर दिया। पैर सहित पूरे शरीर को कुत्तों ने नोच डाला। हमले से चिल्ला रहे वृद्ध की आवाज सुनकर जब तक परिवारजन बाहर आए, तब तक बचाव में चारपाई से गिरे दयाराम को कुत्ते कुछ दूर तक घसीट ले गए।
परिवार की महिलाओं ने किसी प्रकार उनको कुत्तों से बचाया, लेकिन तब तक वह मरणासन्न हो चुके थे। उनको सीएचसी लाया गया, जहां डाक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में उपचार के दौरान दयाराम ने दम तोड़ दिया।
कुत्तों को ढूंढ-ढूंढकर पीट रहे ग्रामीण
घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव में दिखने वाले कुत्तों को दौड़ा-दौड़ा ग्रामीण लाठियों से पीट रहे हैं। जहां कुत्ता दिखता है, वहां पीटना शुरू कर देते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।