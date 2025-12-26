अयोध्या में रामनवमी के दिन होगा पूरक मंदिरों के शिखर पर ध्वजारोहण, 26 मार्च 2026 को होगा आयोजन

लवलेश कुमार मिश्र, अयोध्या। रामजन्मभूमि परिसर के सातों पूरक मंदिरों के शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण अब रामनवमी के दिन अगले वर्ष ही संभव है। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर ही ध्वजारोहण कराने की योजना तैयार की थी, परंतु अभी तक इस संबंध में न तो कोई तैयारी हो पाई, न ही पूरक मंदिरों का संपूर्ण कार्य पूरा हो सका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यद्यपि ट्रस्ट के पदाधिकारी इस बारे में सीधे कुछ बाेलने से बच रहे हैं, परंतु बैठकों में इस पर विमर्श अवश्य किया गया है। इसका प्रमुख कारण परकोटे से जुड़ा कार्य अवशेष होना बताया जा रहा है।



मंदिरों के निर्माण की पूर्णता पर गत 25 नवंबर को रामजन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण उत्सव आयोजित हो चुका है, इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा का आरोहण किया था, परंतु कतिपय कारणों से तत्समय ट्रस्ट ने सातों पूरक मंदिरों (भगवान शिव, गणेश, सूर्यदेव, मां दुर्गा, मां अन्नपूर्णा, हनुमानजी व शेषावतार लक्ष्मण जी) के शिखर पर ध्वजारोहण कराने का आयोजन स्थगित कर दिया था।

इसका कारण परकोटे के छह देवी-देवताओं के मंदिरों और परकोटे से जुड़ा छिटपुट कार्य यथा, फिनिशिंग, साफ सफाई व हरित विकास शेष रह गए थे। कार्यदायी संस्था लार्सन एंड टुब्रो की ओर से इन कार्यों को द्रुत गति से कराया जा रहा है, परंतु सूक्ष्म कार्य होने से इसमें समय लग रहा है।

इसी वजह से कुछ कार्य अभी भी शेष बताए जा रहे हैं। गत 13 दिसंबर को हुई ट्रस्टियों की बैठक में ट्रस्ट महासचिव चंपतराय ने सदस्यों के पूछने पर प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर ही ध्वजारोहण कराने की संभावना जताई थी, लेकिन उन्होंने अलग से इसकी कार्ययोजना बनाने की बात कही थी।

इससे माना जा रहा था कि प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन 31 दिसंबर को पूरक मंदिरों पर भी ध्वजारोहण करा दिया जाएगा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अभी तक कोई तैयारी नहीं हो पाई है। इस बीच प्रतिष्ठा द्वादशी की तैयारी बैठकों में रामनवमी पर ध्वजारोहण कराए जाने पर विमर्श हुआ है।