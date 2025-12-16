Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राम मंदिर होगा और भी भव्य, जनवरी माह में इन विशेष लाइटों से जगमग होगा मंदिर

    By Praveen Tiwari Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 10:18 AM (IST)

    राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण के बाद अब पूरक मंदिरों को और भी आकर्षक बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए मंदिर में फसाड लाइट को स्थायी रूप से स ...और पढ़ें

    Hero Image

    जनवरी माह से फसाड लाइट से सजने लगेगा राम मंदिर

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण के बाद अब पूरक मंदिरों को और भी आकर्षक बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए मंदिर में फसाड लाइट को स्थायी रूप से सज्जित करने की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह कार्य जनवरी माह के प्रथम सप्ताह से आरंभ हो जाएगा। इसके पूर्ण होने में छह माह लगेगा। जून तक फसाड लाइट से मुख्य शिखर के साथ नृत्य, रंग, गुह्य, भजन एवं कीर्तन मंडप भी आकर्षक दिखेंगे। इसके लिए विभिन्न क्षमता वाले बिजली के उपकरण लगाए जाएंगे।

    विभिन्न लाेकेशन पर अलग-अलग क्षमता के बल्ब लगाए जाएंगे जो शिखर व भवनों को रंग बिरंगे प्रकाश से आलोकित करेंगे। इससे मंदिर की कारीगरी व भव्यता रात में विशेष दर्शनीय होगी।

    हाल ही में हुई श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में यह कार्य आरंभ करने पर मुहर लगी। यह दायित्व हैवेल्स कंपनी को सौंपा गया है। ये लाइटें विभिन्न शिखरों के समीप नीचे की ओर लगेंगी। परकोटे में भी यही लाइटें सज्जित की जाएंगी।

    सूत्रों के अनुसार इसके लिए कंपनी जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही सामग्री की खेप मंदिर भेजेगी। कारीगर भी यहां पहुंच जाएंगे। राम मंदिर से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि जनवरी से फसाड लाइटों का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

    यह भी पढ़ें- कोहरे से कोहराम! यूपी के चार जिलों में हुए भयानक हादसे, 14 लोगों की मौत से दहला प्रदेश



    क्या है फसाड लाइट

    फसाड लाइटिंग में किसी भवन के बाहरी हिस्से (मुखौटे) को प्रकाशित किया जाता, जिससे मंदिर की वास्तुकला और सुंदरता रात में निखर कर लोगों के समक्ष आती है। इसमें खंभों, दीवारों या मेहराबों को उभारने के लिए स्पाटलाइट, फ्लडलाइट्स और अन्य तकनीकों का प्रयोग होता है। इससे इमारतें आकर्षक दिखती हैं व रात के समय उनकी अनूठी पहचान होती है।