'ये वही भूमि है जो वर्षों तक रक्तरंजित रही है...', राम लला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के उत्सव कार्यक्रम में बोले राजनाथ सिंह
अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के उत्सव कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लि ...और पढ़ें
एएनआई, अयोध्या। अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के उत्सव कार्यक्रम में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है और वह ऐतिहासिक क्षण जब भगवान श्री राम चंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर पुन: अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था। उसके दो वर्ष पूरे हो गए हैं। ये वही भूमि है जो वर्षों तक रक्तरंजित रही है, जिसने अपने राम के लिए अपने राजा के लिए असहनीय प्रतीक्षा की है।
उन्होंने कहा, आज से दो वर्ष पूर्व, हमारे प्रभु श्रीराम, सदियों की प्रतीक्षा के उपरांत, अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। अपनी अद्भुत और तेजस्वी छवि के साथ, वे आज केवल अयोध्या ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व को कीर्ति प्रदान कर रहे हैं। आज अयोध्या की हर गली, हर चौक, हर द्वार, हर श्वास राममय होकर आनंदित है। यह आनंद केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है। आज पूरा अवध क्षेत्र, आज सम्पूर्ण भारतवर्ष और आज विश्व का प्रत्येक वह हृदय, जो राम को जानता है, राम को मानता है, राम को जीता है, सब एक साथ आह्लादित है।
राजनाथ सिंह ने कहा, ''आज का दिन हम सभी के लिए, अत्यंत गौरव का क्षण है। वह ऐतिहासिक क्षण, जब भगवान श्रीरामचंद्र ने स्वयं अवध की धरती पर, पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने का समय निश्चित किया था, उसके दो वर्ष पूर्ण हो रहे हैं।''
इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "पिछली सरकारों ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले कर अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली स्वयं सुरक्षा कर रहे हो वहां 'भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे'। तो कैसे कोई यहां पर आतंकी घुस जाता....पिछले 5 वर्ष में 45 करोड़ से अधिक भक्त अयोध्या धाम आए हैं। जहां पर पहले कुछ लाखों लोग आते थे।"
