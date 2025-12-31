रामलला दरबार में पहुंचने से पहले रक्षा मंत्री ने किया बजरंगबली का दर्शन-पूजन, सीएम भी रहे मौजूद

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगवानी की। इसके बाद रक्षा मंत्री को लेकर मुख्यमंत्री अयोध्या धाम की ओर रवाना हुए।

दोनों नेताओं ने अयोध्या दौरे का आरंभ श्री राम के प्रिय दूत बजरंगबली की प्रधानतम पीठ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन से किया। इसके बाद बाद दोनों नेता राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पहुंचे। यहां प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के पूजन में शामिल होने से पूर्व रक्षा मंत्री ने रामलला की आरती की।