    रामलला दरबार में पहुंचने से पहले रक्षा मंत्री ने किया बजरंगबली का दर्शन-पूजन, सीएम भी रहे मौजूद

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:02 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के समारोह में शामिल होने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगवानी की। इसके बाद रक्षा मंत्री को लेकर मुख्यमंत्री अयोध्या धाम की ओर रवाना हुए।

    दोनों नेताओं ने अयोध्या दौरे का आरंभ श्री राम के प्रिय दूत बजरंगबली की प्रधानतम पीठ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन से किया। इसके बाद बाद दोनों नेता राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पहुंचे। यहां प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के पूजन में शामिल होने से पूर्व रक्षा मंत्री ने रामलला की आरती की।

    समारोह के क्रम में राम मंदिर से ही लगे अंगद टीला परिसर में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की सभा भी दोपहर एक बजे से प्रस्तावित है। अन्नपूर्णा मंदिर पर रक्षा मंत्री ने ध्वजारोहण भी किया।