संवाद, अदाकारी और भव्य मंचन ने ऑनलाइन दुनिया को राममय कर दिया, तीन दिनों में 51 करोड़ दर्शकों का जादू

अयोध्या। रामकथा की गूंज इस बार ऑनलाइन दुनिया को भी राममय कर गई। रामकथा पार्क में फिल्मी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत रामलीला ने परंपरा और तकनीक का ऐसा संगम रचा कि महज तीन दिन में ही 51 करोड़ दर्शक इसके साक्षी बन गए। सुभाष मलिक ने कहा कि अब तक 51 करोड़ से अधिक दर्शक इस रामलीला को देख चुके हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है।

संवादों की सूक्ष्मता, कलाकारों की जीवंत अदाकारी और मंच की भव्य सजावट ने दर्शकों को पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। इस वजह से यह रामलीला अब देश-विदेश में प्रसिद्ध हो चुकी है और 40 देशों में 26 भाषाओं में देखी जा रही है। फिल्मी रामलीला समिति के अध्यक्ष सुभाष मलिक के अनुसार, अयोध्या में इस रामलीला का आयोजन वर्ष 2020 से शुरू हुआ था। तब से ऑनलाइन दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती रही। पिछले साल 41 करोड़ लोगों ने इसे देखा था, लेकिन इस वर्ष मात्र तीन दिनों में यह रिकॉर्ड टूट गया।

डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रामलीला का प्रभाव अद्भुत रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, आराधना टाटा प्ले पर दो करोड़, शीमारू यूट्यूब चैनल पर चार करोड़, वीआईएप पर पांच करोड़ और एयरटेल पर सात करोड़ दर्शकों ने इसे देखा। इसके अतिरिक्त, शीमारू यूट्यूब भक्ति चैनल पर आठ करोड़, फेसबुक पेज पर पांच करोड़ और अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर लगभग एक करोड़ लोग जुड़े। वहीं, वीडियोकॉन डिश पर पांच करोड़ और डिस टीवी पर चार करोड़ दर्शकों ने भी रामलीला का आनंद लिया।