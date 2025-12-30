अयोध्या में छह करोड़ रुपये की लागत से दो कुंडों का होगा सुंदरीकरण, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने किया शिलान्यास

संवाद सूत्र अयोध्या। नगर निगम छह करोड़ रुपये की लागत से नगर में दो प्रमुख तालाबों का कायाकल्प कराएगा। इसका महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने समारोहपूर्वक शिलान्यास किया और चौपाल लगा कर जनसुनवाई की। प्रकाश, पेयजल समेत कई समस्याओं का समाधान किया। महापौर ने झलकारी बाई वार्ड स्थित अष्टभुजा देवी मंदिर कुशमाहा में 2.64 करोड़ रुपये की लागत से दुर्गा कुंड के नवनिर्माण का शिलान्यास किया।

यह कार्य छह माह में पूरा होना है। इस मौके पर पार्षद खुशीराम, मंडल अध्यक्ष हेमंत जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष आलोक द्विवेदी, रामकुमार, शोभाराम, त्रिभुवन, मनिंदर सिंह, गुड्डू यादव, अष्टभुजी मंदिर के महंत रोहित दास आदि मौजूद रहे। लाला लाजपत राय वार्ड के बड़ा गद्दोपुर में अमृत-दो परियोजना के तहत अमृत जलाशय सुखसागर के निर्माण का भी शिलान्यास किया गया। महापौर ने तालाब के सौंदर्यीकरण को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने का निर्देश दिया। यह कार्य नौ माह में पूरा होना है।

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडेय ने बताया कि सिल्ट हटाकर बांध का निर्माण, बाउंड्रीवाल, टो-वाल, दो घाट, पाथ-वे, शौचालय, चेंजिंग रूम, पेयजल व्यवस्था, सेप्टिक टैंक, रिचार्ज पिट, स्ट्रीट लाइट, बेंच व उद्यान की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भगवान शंकर की फौव्वारायुक्त प्रतिमा भी स्थापित होगी।