शादी में ऐसा क्या करना चाह रहे थे यूपी के लोग, जिसकी परमिशन लेने पहुंचे विधायक के पास?

जागरण संवाददाता, अयोध्या। फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन ने विधायक वेदप्रकाश गुप्ता को बुधवार को ज्ञापन सौंप कर शादी-विवाह व अन्य मांगलिक आयोजनों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दिलाने का अनुरोध किया है। पदाधिकारियों का कहना है कि जिले में सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाए जाने से फोटोग्राफी व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।

