शादी में ऐसा क्या करना चाह रहे थे यूपी के लोग, जिसकी परमिशन लेने पहुंचे विधायक के पास?
फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन ने विधायक वेदप्रकाश गुप्ता को ज्ञापन देकर शादी-विवाह जैसे शुभ अवसरों पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति मांगी है। सुरक्षा कारणों से जिले में ड्रोन पर प्रतिबंध के कारण फोटोग्राफरों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि ड्रोन फोटोग्राफी आज व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अनुमति न मिलने पर उनकी जीविका खतरे में पड़ जाएगी।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन ने विधायक वेदप्रकाश गुप्ता को बुधवार को ज्ञापन सौंप कर शादी-विवाह व अन्य मांगलिक आयोजनों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दिलाने का अनुरोध किया है। पदाधिकारियों का कहना है कि जिले में सुरक्षा कारणों से ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाए जाने से फोटोग्राफी व्यवसाय प्रभावित हो रहा है।
अब इस व्यवसाय में ड्रोन फोटोग्राफी काफी महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए यदि जल्द अनुमति नहीं प्रदान की गई तो फोटोग्राफरों की जीविका पर संकट उत्पन्न हो रहा है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेंद्र साहू, संरक्षक सतीश नंदराज, उपाध्यक्ष आशीष गुप्ता, महामंत्री आत्मानंद गुप्ता, कोषाध्यक्ष कैलाश गुप्ता सहित अन्य फोटोग्राफरों का एक स्वर में कहना था कि शादी-विवाह व अन्य मांगलिक आयोजनों में ड्रोन से अच्छी व सटीक फोटोग्राफी होती है।
अगर ड्रोन उड़ाने की अनुमति जल्द नहीं मिली तो उन लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित होगी। इससे पूर्व फोटोग्राफरों ने सर्किट हाउस में बैठक कर समस्याओं पर विचार-विमर्श किया।
