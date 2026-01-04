मार्च तक राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य पूरे होंगे! अयोध्या में समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की आज महत्वपूर्ण बैठक

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र दो दिवसीय बैठक के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। राम मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होनी है। बैठक में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष भी होंगे शामिल।

नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मार्च 2026 तक राम मंदिर से जुड़े सभी निर्माण कार्य पूरे होंगे। कार्यदायी संस्थाएं एलएंडटी और टाटा कंसल्टेंसी तय समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगी। पूर्ण हो चुके निर्माण कार्य राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपे जा रहे हैं। अयोध्या में 300 बेड के आधुनिक चिकित्सालय के निर्माण पर आज निर्णय होगा।