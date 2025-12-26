'उत्थान के प्रेरक अध्याय की साक्षी बन रही अयोध्या', राज्यपाल ने गणपति सच्चिदानंद आश्रम की शाखा का किया उद्घाटन

संवाद सूत्र, अयोध्या। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अयोध्या धाम गणपति सच्चिदानंद आश्रम की 104वीं शाखा का वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य यज्ञ में आहुति दे उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गणपति सच्चिदानंद स्वामी द्वारा स्थापित यह आध्यात्मिक एवं सामाजिक पीठ भगवान दत्तात्रेय के दिव्य सिद्धांतों पर आधारित होकर आध्यात्मिक साधना के साथ-साथ मानव सेवा, करुणा, संवेदना एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का सशक्त केंद्र है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अयोध्या जैसी पावन भूमि पर इस सेवा इकाई की स्थापना न केवल ऐतिहासिक और प्रेरणादायी है, बल्कि भारतीय सनातन परंपरा, ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की भावना और सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने का भी महत्वपूर्ण प्रयास है। राज्यपाल ने कहा कि श्रीराम की पावन जन्मभूमि अयोध्या, जो सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक ऊर्जा और लोकमंगल की त्रिवेणी है, आज सामाजिक उत्थान के एक नए और प्रेरक अध्याय की साक्षी बन रही है। उन्होंने बताया कि राजभवन की प्रेरक पहल से जनपद अयोध्या में लोककल्याण से जुड़े अनेक दूरगामी, परिवर्तनकारी और प्रभावशाली कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, जिनका सीधा लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। राज्यपाल ने कहा कि मातृशक्ति और बालशक्ति के सशक्तीकरण को केंद्र में रखते हुए राजभवन की पहल से अयोध्या जिला में अब तक लगभग 2400 आंगनबाड़ी किटों का वितरण किया जा चुका है, जिससे जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र पूर्णतः संतृप्त हो गए हैं।

उन्होंने उल्लेख किया कि अयोध्या धाम क्षेत्र में पूर्व में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित नहीं था, किंतु इस सामाजिक रिक्तता को अवसर में परिवर्तित करते हुए उनकी पहल पर अयोध्या धाम में 70 नवसृजित आंगनबाड़ी केंद्रों का सृजन किया गया।

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह जैसे शैक्षणिक अवसरों पर सेवा और शिक्षा का समन्वय प्रस्तुत करते हुए आंगनबाड़ी किटों का वितरण किया गया, साथ ही जनपद अयोध्या में 144 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियुक्ति पत्र, 338 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को गैस कनेक्शन तथा 333 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आवश्यक बर्तनों का वितरण सुनिश्चित किया गया।

प्रदेशभर में आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा-संपन्न बनाने के उद्देश्य से अब तक एक अरब 50 करोड़ 29 लाख रुपये से अधिक की लागत से 50 हजार से अधिक आंगनबाड़ी किटों का वितरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राजभवन उत्तर प्रदेश की पहल से प्रदेशभर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु निःशुल्क एचपीवी टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक लगभग 11 करोड़ रुपये की लागत से 40 हजार से अधिक बेटियों का टीकाकरण किया जा चुका है।

उन्होंने प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर एवं दक्षिण भारत के संतुलित विकास तथा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर गणपति सच्चिदानंद स्वामी, विजयानंद तीर्थ स्वामी, मंडलायुक्त राजेश कुमार, आइजी प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।