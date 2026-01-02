मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में किया अयोध्या कैलेंडर का अनावरण

जागरण संवाददाता, अयोध्या। ‘अयोध्या कैलेंडर’ का अनावरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया। अनावरण कार्यक्रम में मंडलायुक्त राजेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे व अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराज जैन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अयोध्या की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक विरासत को दर्शाने वाले कैलेंडर की सराहना करते हुए कहा कि अयोध्या विश्व पटल पर भारत की गौरवशाली परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र है।