Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अनजानी कॉल भी हुई ‘पहचानी’, मिलने लगी कॉलर ID सुविधा

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:42 AM (IST)

    अयोध्या में अब अनसेव नंबरों से आने वाली कॉल पर भी नाम प्रदर्शित होगा। ट्राई के निर्देश पर रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां कॉलिंग ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्राई के आदेश पर कुछ संचार कंपनियों ने सुलभ कराई सुविधा। जागरण

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। अगर अनसेव नंबरों से मोबाइल पर काॅल आए और उपभोक्ता का नाम प्रदर्शित हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ संचार कंपनियों के सिम कार्ड पर अनजाने नंबरों की काॅल भी नाम के साथ आने लगी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसा कालिंग नेम प्रजेंटेशन (सीएनएपी) की सुविधा सुलभ होने के कारण हो रहा है। हालांकि अभी रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ही उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान कर रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के उपभोक्ताओं को अभी इंतजार करना पड़ेगा।

    ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) ने गत दिनों सभी संचार कंपनियों को निर्देश देकर मोबाइल धारकों को साइबर अपराध, धोखाधड़ी व स्पैम काॅल से बचाने के लिए कालर आइडी की सुविधा सुलभ कराने को कहा था। काॅलिंग नेम प्रजेंटेशन नामक इस सुविधा के तहत अनसेव (मोबाइल या सिमकार्ड में सेव नहीं रहने वाले) नंबरों से काल आने पर भी उस उपभोक्ता का सत्यापित नाम प्रदर्शित होगा, जिस नाम से सिम कार्ड खरीद गया है।

    यह भी पढ़ें- Interview: 'साध्वी थी, न हूं, इंटरनेट मीडिया ने फैलाया भ्रम', महाकुंभ से फेमस हर्षा रिछारिया ने कही दिल की बात

    यह सुविधा सभी फोर-जी या इससे ऊपर के नेटवर्क पर डिफाल्ट रूप से उपलब्ध होगी। हालांकि इस सेवा को बंद करने का विकल्प भी मोबाइल धारकों को मिलेगा। जिन्होंने कालिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रेस्ट्रिक्शन (सीएलआइआर) सेवा सक्रिय कर रखी है, वे इस सेवा से मुक्त रहेंगे।

    बीएसएनएल के अयोध्या परिमंडल के महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि ट्राई की ओर से आदेश जारी हो गया है। शीघ्र ही बीएसएनएल के मोबाइल उपभोक्ताओं को भी कालर आइडी की सुविधा प्रदान की जाएगी।