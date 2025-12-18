अनजानी कॉल भी हुई ‘पहचानी’, मिलने लगी कॉलर ID सुविधा
जागरण संवाददाता, अयोध्या। अगर अनसेव नंबरों से मोबाइल पर काॅल आए और उपभोक्ता का नाम प्रदर्शित हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कुछ संचार कंपनियों के सिम कार्ड पर अनजाने नंबरों की काॅल भी नाम के साथ आने लगी है।
ऐसा कालिंग नेम प्रजेंटेशन (सीएनएपी) की सुविधा सुलभ होने के कारण हो रहा है। हालांकि अभी रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ही उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान कर रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के उपभोक्ताओं को अभी इंतजार करना पड़ेगा।
ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) ने गत दिनों सभी संचार कंपनियों को निर्देश देकर मोबाइल धारकों को साइबर अपराध, धोखाधड़ी व स्पैम काॅल से बचाने के लिए कालर आइडी की सुविधा सुलभ कराने को कहा था। काॅलिंग नेम प्रजेंटेशन नामक इस सुविधा के तहत अनसेव (मोबाइल या सिमकार्ड में सेव नहीं रहने वाले) नंबरों से काल आने पर भी उस उपभोक्ता का सत्यापित नाम प्रदर्शित होगा, जिस नाम से सिम कार्ड खरीद गया है।
यह सुविधा सभी फोर-जी या इससे ऊपर के नेटवर्क पर डिफाल्ट रूप से उपलब्ध होगी। हालांकि इस सेवा को बंद करने का विकल्प भी मोबाइल धारकों को मिलेगा। जिन्होंने कालिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रेस्ट्रिक्शन (सीएलआइआर) सेवा सक्रिय कर रखी है, वे इस सेवा से मुक्त रहेंगे।
बीएसएनएल के अयोध्या परिमंडल के महाप्रबंधक ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि ट्राई की ओर से आदेश जारी हो गया है। शीघ्र ही बीएसएनएल के मोबाइल उपभोक्ताओं को भी कालर आइडी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
