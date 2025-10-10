Blast in Ayodhya: अयोध्या में रामकुमार के मकान में विस्फोट जारी, मिला स्वामी की पत्नी का शव

जागरण संवाददाता, अयोध्या: रामनगरी में पूराकलंदर थाना क्षेत्र के पगलाभारी गांव में रामकुमार के मकान में गुरुवार को विस्फोट में पांच लोगों की मौत के बाद भी धमाके जारी हैं। शुक्रवार को भी विस्फोट होने के बाद प्रशासन की कहानी के भी चीथड़े उड़ गए हैं। प्रशासन अभी तक गैस सिलेंडर फटने के कारण हादसा मान रहा है, लेकिन अब यह थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही है।

रामकुमार के ध्वस्त हुए मकान का शुक्रवार को जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा था, उस दौरान भी जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके से ड्यूटी पर तैनात लेखपाल घायल हो गया है। मलबे में आज गृह स्वामी की पत्नी का शव मिला, जिससे मृतकों की संख्या अब छह हो गई है।

रामकुमार के मकान में शुक्रवार को दूसरे धमाके के बाद प्रशासन की कहानी के भी चीथड़े उड़ गए हैं। गुरुवार रात हुए धमाके को लेकर प्रशासन अभी तक गैस सिलेंडर फटने के कारण हादसा होने की आशंका व्यक्त कर रहा है और अधिकारी इसी के आसपास अपना बयान भी दे रहे हैं, लेकिन घटना के कुछ घंटे बाद उसी स्थान पर हुए धमाके ने प्रशासन की कहानी को झटका दिया है।