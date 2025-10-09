अयोध्या में भीषण विस्फोट से मकान धराशायी, मलबे में दबने से पांच की मौत

जागरण संवाददाता, अयोध्या। पूराकलंदर के पगलाभारी गांव स्थित एक मकान में गुरुवार की शाम भीषण विस्फोट हुआ। इससे पूरा मकान धराशायी हो गया और परिवार के दो बच्चों सहित पांच लोगों की मृत्यु हो गई। विस्फोट के बाद ये सभी मलबे में दब गए थे। अभी दो अन्य के भी दबे होने की आशंका है। इससे पहले गत वर्ष 13 अप्रैल को भी मृतक रामकुमार गुप्त की आटा चक्की वाले मकान में विस्फोट हो गया था।

इसमें उनकी माता शिवपती, पत्नी बिंदु और एक बच्चे की मौत हो गई थी। घटनास्थल पर पहुंचे जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे व एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर पुलिस टीम के साथ दबे लोगों को निकलवाने में जुटे हैं। गांव निवासी रामकुमार गुप्त के घर में वर्ष 2024 में विस्फोट के बाद मकान जमींदोज हो गया था। इसमें पत्नी की मौत के बाद उन्होंने साली के साथ शादी कर गांव के बाहर मकान बनवा लिया था और वहीं निवास कर रहे थे। गुरुवार शाम सात बजे अचानक एक बार फिर उनके मकान में भीषण विस्फोट हो गया। इससे मकान में मौजूद रहे दो बच्चों समेत पांच लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।