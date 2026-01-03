Language
    अयोध्या में 47 करोड़ की लागत से बन रहे बी ग्रेड फॉरेंसिक लैब को मिली रफ्तार, 91 प्रतिशत निर्माण पूरा

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:50 PM (IST)

    बी ग्रेड फॉरेंसिक साइंस लैब का 91 प्रतिशत काम पूरा।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। बाग बिजेसी के निकट लगभग 47 करोड़ रुपये की लागत से बन रही मंडल स्तरीय अत्याधुनिक बी-ग्रेड फॉरेंसिक साइंस लैब की पांच मंजिला इमारत आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। लैब 10 हजार 266 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बन रही है और इसका निर्माण ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मोड पर हो रहा है।

    अब तक रामनगरी और आसपास के जिलों के जांच सैंपल्स लखनऊ, आगरा या दूरस्थ फॉरेंसिक लैबों में भेजे जाते हैं। इससे समय और धन का अपव्यय होता है। इसके बनने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। सैंपल जांच में लगने वाला समय कम होगा और न्याय प्रक्रिया तेज व प्रभावी होगी।

    ऐसे मिलेगी पुलिस को मदद

    लैब से अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को तकनीकी रूप से मजबूती मिलेगी। डीएनए टेस्ट, बैलिस्टिक जांच, केमिकल एनालिसिस, साइबर फॉरेंसिक व अन्य आधुनिक तकनीकों से लैस यह प्रयोगशाला वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सक्षम बनाएगी। समय बचत व गुणवत्ता में सुधार होगा। निर्दोषों को राहत व दोषियों को सजा मिलेगी। लोक निर्माण विभाग (निर्माण खंड दो) के अधीक्षण अभियंता उमेशचंद्र ने बताया कि लैब का 91 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है।