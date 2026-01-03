अयोध्या में 47 करोड़ की लागत से बन रहे बी ग्रेड फॉरेंसिक लैब को मिली रफ्तार, 91 प्रतिशत निर्माण पूरा

जागरण संवाददाता, अयोध्या। बाग बिजेसी के निकट लगभग 47 करोड़ रुपये की लागत से बन रही मंडल स्तरीय अत्याधुनिक बी-ग्रेड फॉरेंसिक साइंस लैब की पांच मंजिला इमारत आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। लैब 10 हजार 266 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बन रही है और इसका निर्माण ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) मोड पर हो रहा है।

अब तक रामनगरी और आसपास के जिलों के जांच सैंपल्स लखनऊ, आगरा या दूरस्थ फॉरेंसिक लैबों में भेजे जाते हैं। इससे समय और धन का अपव्यय होता है। इसके बनने से यह समस्या खत्म हो जाएगी। सैंपल जांच में लगने वाला समय कम होगा और न्याय प्रक्रिया तेज व प्रभावी होगी।