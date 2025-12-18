Language
    ट्रस्ट ने तय किए प्रतिष्ठा द्वादशी के पांच दिवसीय आयोजन, 31 को मनेगी द्वितीय वर्षगांठ

    By Rama Sharan Awasthi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:37 AM (IST)

    राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ 31 दिसंबर को मनाई जाएगी। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पांच दिवसीय आयोजनों की रूपरेखा तय की ...और पढ़ें

    29 दिसंबर से दो जनवरी तक आयोजित होंगे विविध कार्यक्रम। जागरण

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पौष शुक्ल द्वादशी तिथि पर 31 दिसंबर को मनाई जाएगी। श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर पांच दिवसीय आयोजनों की रूपरेखा तय की है। 29 दिसंबर से दो जनवरी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, धर्मग्रंथों का पाठ-परायण, काव्य पाठ व रामकथा का आयोजन होगा। मुख्य कार्यक्रम 31 दिसंबर को होगा। इस दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।

    ट्रस्ट के सदस्य डा. अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि 29 दिसंबर को सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मानस पाठ, दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य की ओर से रामकथा और शाम साढ़े पांच बजे से सात बजे तक गुरु घासीदास विवि छत्तीसगढ़ की ओर से रामलीला प्रस्तुत की जाएगी।

    30 दिसंबर को सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मानस पाठ, दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक जगद्गुरु रामदिनेशाचार्य की रामकथा और शाम छह बजे से सात बजे तक गुरु घासीदास विवि छत्तीसगढ़ की ओर से रामलीला प्रस्तुत की जाएगी।

    31 दिसंबर को सुबह आठ बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक मानस पाठ, दोपहर एक बजे से तीन बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उद्घाटन सत्र कार्यक्रम, दोपहर 3:10 बजे से शाम 5:50 बजे तक जगद्गुरु रामदिनेशाचार्य की रामकथा, शाम छह बजे से रात साढ़े सात बजे तक काव्य पाठ और 7:50 बजे से रात्रि साढ़े नौ बजे तक वाराणसी की अंशिका सिंह की प्रस्तुति होगी।

    एक जनवरी को सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मानस पाठ, दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक जगद्गुरु रामदिनेशाचार्य की रामकथा, शाम छह बजे से रात्रि नौ बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें गायक अनूप जलोटा व तृप्ति शाक्या की ओर से श्रीराम पर आधारित भजन की प्रस्तुति व फिरोजाबाद के मयूरी डांस ग्रुप की ओर से रामकथा पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी।

    दो जनवरी को सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक मानस पाठ, दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रामदिनेशाचार्य की रामकथा, शाम छह से रात्रि नौ बजे तक गायक सुरेश वाडेकर व संजोली पांडेय की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम और शालीना चतुर्वेदी ग्रुप दिल्ली की ओर से ‘राम की शक्ति पूजा’ कथक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी।