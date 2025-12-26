Language
    अयोध्या में नये वर्ष में श्रद्धालुओं को मिलेगा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, अंतिम चरण में फोरलेन का निर्माण

    By Anand Mohan Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:41 PM (IST)

    नये वर्ष में अयोध्या के श्रद्धालुओं को पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का बड़ा उपहार मिलेगा। अब उन्हें रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

    नये वर्ष में श्रद्धालुओं को मिलेगा पंचकोसी परिक्रमा मार्ग।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। नये वर्ष में श्रद्धालुओं को पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का बड़ा उपहार मिलेगा। पहली बार श्रद्धालु फोरलेन पर निष्कंटक रूप से चल सकेगे और पंचकोसी परिक्रमा पूर्ण कर सकेंगे। अब उन्हें बड़ी बुआ व आसिफबाग चौराहा रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन आने के इंतजार में रुकना नहीं पड़ेगा।

    बड़ी बुआ रेल क्रासिंग का ओवरब्रिज पहले ही तैयार हो जाने से श्रद्धालु बीते वर्ष उसी से परिक्रमा किए हैं। पंचकोसी परिक्रमा से पहले इस बार आसिफबाग चौराहा रेल क्रॉसिंग का ओवरब्रिज भी तैयार हो जाएगा। अब श्रद्धालुओं को दोनों में से किसी रेल क्रॉसिंग पर ट्रेन जाने का इंतजार नहीं करना होगा।

    सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक रोहित अग्रवाल के अनुसार ओवरब्रिज को फाइनल टच देने में तीन महीने का समय 31 मार्च तक पर्याप्त है। ओवरब्रिज का 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। पंचकोसी परिक्रमा में शहर के बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। लगभग नौ किमी. फोरलेन का निर्माण भी अंतिम चरण में है।

    उदया चौराहे से यह अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में मिल जाता है। हलकारा पुरवा के तिराहा मोड़ से मुड़ने पर 14 कोसी एवं सीधे उससे तीन सौ मीटर आगे बढ़ने पर आसिफबाग चौराहा ओवरब्रिज से पंचकोसी परिक्रमा के लिए श्रद्धालु बढ़ते हैं। इसमें पुरुषों व महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल होते हैं।

    योगी सरकार ने रामनगरी में श्रद्धालुओं के लिए चार अरब 73 करेाड़ 22 लाख की परियोजना 16 अक्टूबर 2023 से शुरू की थी, जिसमें तीन अरब 22 करोड़ 37 लाख रुपये राज्य सरकार से अवमुक्त हो चुके हैं।

    पंचकोसी परिक्रमा पथ पर पौराणिक कुंड का सुंदरीकरण व विश्रामालय का निर्माण पर्यटन विभाग की धनराशि से कराया जा चुका है। पंचकाेसी परिक्रमा में आए श्रद्धालुओं के विश्राम की भी व्यवस्था इसमें की गई है।