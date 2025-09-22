22 करोड़ से बनेगा अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का स्टेशन, इस गांव की 3.82 एकड़ भूमि पर होगा निर्माण
अयोध्या में नगरीय बसों के संचालन हेतु एसीटीए अपना ई-बस स्टेशन बनाएगा। दर्शननगर के कुढ़ा केशवपुर में 3.82 एकड़ भूमि पर 22 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेशन पर 100 ई-बसों का संचालन हो सकेगा। चार्जिंग प्वाइंट वाशिंग प्लांट और वर्कशाप जैसी सुविधाएं भी होंगी। वर्तमान में 25 ई-बसें चल रही हैं और 25 और बसों की मांग की गई है।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी में नगरीय बसों के संचालन के लिए 11 जनवरी 2024 को गठित अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट अथारिटी (एसीटीए) का अब अपना स्वयं का स्टेशन होगा, जहां इतनी सुविधाएं विकसित की जाएंगी कि एक समय में 100 ई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
‘अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट अथारिटी के कुढ़ा केशवपुर में ई बसों के लिए बस स्टेशन निमार्ण को नगरीय परिवहन निदेशालय से स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही कार्यदायी संस्था बस स्टेशन का निर्माण शुरू कर देगी। - विमल राजन, क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम अयोध्या।’
यह भी पढ़ें- गोरखपुर-अयोध्या रोड पर तीन बसों में टक्कर, दुर्घटना में 9 श्रद्धालु घायल; 2 की हालत गंभीर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।