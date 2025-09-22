22 करोड़ से बनेगा अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का स्टेशन, इस गांव की 3.82 एकड़ भूमि पर होगा निर्माण

अयोध्या में नगरीय बसों के संचालन हेतु एसीटीए अपना ई-बस स्टेशन बनाएगा। दर्शननगर के कुढ़ा केशवपुर में 3.82 एकड़ भूमि पर 22 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेशन पर 100 ई-बसों का संचालन हो सकेगा। चार्जिंग प्वाइंट वाशिंग प्लांट और वर्कशाप जैसी सुविधाएं भी होंगी। वर्तमान में 25 ई-बसें चल रही हैं और 25 और बसों की मांग की गई है।

जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी में नगरीय बसों के संचालन के लिए 11 जनवरी 2024 को गठित अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट अथारिटी (एसीटीए) का अब अपना स्वयं का स्टेशन होगा, जहां इतनी सुविधाएं विकसित की जाएंगी कि एक समय में 100 ई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

दर्शननगर स्थित कुढ़ा केशवपुर गांव में चयनित 3.82 एकड़ भूमि पर अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट अथारिटी का ई बस स्टेशन तैयार किया जाएगा। स्टेशन निर्माण के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय ने भी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। एसीटीए के स्टेशन का निर्माण 22 करोड़ सात लाख 49 हजार की धनराशि से किया जाएगा, जिसे कार्यदायी संस्था जल निगम की सीएंडडीएस की यूनिट-44 तैयार करेगी। स्टेशन परिसर में सबसे पहले पांच चार्जिंग प्वाइंट तैयार किए जाएंगे, जहां कतार में ई बसें चार्ज हो सकेंगी।