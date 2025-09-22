Language
    22 करोड़ से बनेगा अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का स्टेशन, इस गांव की 3.82 एकड़ भूमि पर होगा निर्माण

    By Ganesh Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:36 PM (IST)

    अयोध्या में नगरीय बसों के संचालन हेतु एसीटीए अपना ई-बस स्टेशन बनाएगा। दर्शननगर के कुढ़ा केशवपुर में 3.82 एकड़ भूमि पर 22 करोड़ की लागत से बनने वाले इस स्टेशन पर 100 ई-बसों का संचालन हो सकेगा। चार्जिंग प्वाइंट वाशिंग प्लांट और वर्कशाप जैसी सुविधाएं भी होंगी। वर्तमान में 25 ई-बसें चल रही हैं और 25 और बसों की मांग की गई है।

    परिवहन निगम के सिविल लाइन स्थित अयोध्या डिपो के चार्जिंग प्वाइंट पर चार्ज होती प्रयागराज की ई बस।- जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी में नगरीय बसों के संचालन के लिए 11 जनवरी 2024 को गठित अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट अथारिटी (एसीटीए) का अब अपना स्वयं का स्टेशन होगा, जहां इतनी सुविधाएं विकसित की जाएंगी कि एक समय में 100 ई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दर्शननगर स्थित कुढ़ा केशवपुर गांव में चयनित 3.82 एकड़ भूमि पर अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट अथारिटी का ई बस स्टेशन तैयार किया जाएगा। स्टेशन निर्माण के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय ने भी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। एसीटीए के स्टेशन का निर्माण 22 करोड़ सात लाख 49 हजार की धनराशि से किया जाएगा, जिसे कार्यदायी संस्था जल निगम की सीएंडडीएस की यूनिट-44 तैयार करेगी। स्टेशन परिसर में सबसे पहले पांच चार्जिंग प्वाइंट तैयार किए जाएंगे, जहां कतार में ई बसें चार्ज हो सकेंगी।

    इसके अलावा वाशिंग प्लांट की स्थापना होगी। स्टेशन में ई बसों के मेंटिनेंस के लिए वर्कशाप की भी स्थापना की जाएगी। वर्तमान में दुबग्गा डिपो की 25 ई बसें रामनगरी में संचालित हो रही हैं। ये बसें भी अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को हस्तांतरित होनी हैं, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 25 और ई बसों की डिमांड की गई है। वर्तमान में इन बसों का मेंटिनेंस व संचालन अयोध्या धाम बस स्टेशन से किया जा रहा है, जो भविष्य में ई बसों के नए स्टेशन में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

    स्टेशन निर्माण के साथ ही प्रथम चरण में स्थापित होने वाले पांच चार्जिंग प्वाइंट के लिए पावर कारपोरेशन से 1200 किलोवाट का कनेक्शन लिया जाएगा। इस पर लगभग ढाई करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च का अनुमान व्यक्त किया गया है।

    ‘अयोध्या सिटी ट्रांसपोर्ट अथारिटी के कुढ़ा केशवपुर में ई बसों के लिए बस स्टेशन निमार्ण को नगरीय परिवहन निदेशालय से स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही कार्यदायी संस्था बस स्टेशन का निर्माण शुरू कर देगी। - विमल राजन, क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम अयोध्या।’

