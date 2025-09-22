गोरखपुर-अयोध्या रोड पर तीन बसों में टक्कर, दुर्घटना में 9 श्रद्धालु घायल; 2 की हालत गंभीर
संतकबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र में रविवार रात एक सड़क हादसे में 9 श्रद्धालु घायल हो गए। गोरखपुर से अयोध्या जा रही एक प्राइवेट बस ट्रेलर से टकरा गई। बस में छत्तीसगढ़ के 43 यात्री सवार थे जो नेपाल से लौट रहे थे। सरैया बाईपास के पास ट्रेलर द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से यह दुर्घटना हुई। घायलों में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग शामिल हैं।
जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर : कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के नवीन मंडी के पास रविवार रात करीब साढ़े 11 बजे एक सड़क हादसे में 9 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब गोरखपुर से अयोध्या की ओर जा रही एक प्राइवेट बस सामने चल रही ट्रेलर से टकरा गई।
बस में छत्तीसगढ़ के 43 यात्री सवार थे, जो 10 दिन पहले नेपाल के काठमांडू दर्शन के लिए गए थे और वापसी में गोरखपुर पहुंचकर अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। सरैया बाईपास के पास अचानक एक ट्रेलर ने ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे से आ रही बस उससे टकरा गई।
एमपी और छत्तीसगढ़ के यात्री घायल
हादसे में मध्यप्रदेश के भिंड निवासी एक व्यक्ति तथा छत्तीसगढ़ के आठ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से दो की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया।
घटना के कुछ ही क्षण बाद पीछे से आ रही एक और जनरथ बस भी दुर्घटनाग्रस्त बस से जा भिड़ी। हालांकि उस बस में सवार किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 9 घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने दो लोगों की स्थिति गंभीर देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।