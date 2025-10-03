अयोध्या में प्रतिमा विसर्जन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी
अयोध्या में मूर्ति विसर्जन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता आलोक सिंह को गोली मार दी गई जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रामघाट क्षेत्र में हुई जहाँ आलोक दुर्गा पूजा समिति से भी जुड़े हैं। आशंका है कि प्रॉपर्टी विवाद के चलते उनके साझेदार ने ही उन पर हमला किया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। प्रतिमा विसर्जन के दौरान भाजपा के युवा कार्यकर्ता आलोक सिंह को गोली मारी गई। गोली उनके कंधे में लगी है। उनको श्रीराम अस्पताल से मेडिकल कालेज दर्शन नगर रेफर किया गया है।
घटना अयोध्याधाम में गुरुवार की देरशाम रामघाट क्षेत्र की है। आलोक सिंह नया घाट पर सजने वाली दुर्गा पूजा की आयोजन समिति से भी जुड़े हैं।
उनपर हमला तब हुआ, जब वह प्रतिमा विसर्जन की तैयारी में लगे हुए थे। उनके पिता दिवंगत हरिशंकर सिंह भाजपा के कद्दावर नेताओं में थे। गोली उनके कंधे पर लगी इसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
आलोक प्रापर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। वह अपने साझीदार से बात कर रहे थे। आशंका है कि साझीदार ने ही आलोक को गोली मारी है। हमले के बाद घाट पर खड़े लोगों ने आलोक के साझीदार को पकड़ पर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस के अनुसार मामला प्रापर्टी डीलिंग से जुड़ा होने की आशंका है। पकड़े गए युवक का नाम मोहित है।
