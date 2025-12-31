संवाद सूत्र, सोहावल (अयोध्या)। पांच दिन से लापता युवक का शव चौधरी चरण सिंह पंपिंग कैनाल के पास ही बरामद किया है। विगत 26 दिसंबर को रौनाही पंपिंग स्टेशन पर दो साथियों के साथ घूमने आए खंडासा के खानपुर निवासी शुभम के नदी में कूदने की बात सामने आई थी। इसके बाद 27 दिसंबर को शुभम की बाइक पंपिंग कैनाल के पास मिली थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

थानाध्यक्ष रौनाही लालचंद सरोज की देखरेख में एसडीआरएफ की टीम ने बुधवार को चौधरी चरण सिंह पंपिग कैनाल के पास से शुभम का शव बरामद किया है। मृतक के पिता आसाराम व परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसमें शुभम के दो मित्रों व एक लड़की के शामिल होने की आशंका व्यक्त की गई है।

उनका आरोप है कि सिर में चोट से मौत हो हुई है। थाना प्रभारी ने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश की जा रही थी। घटनाक्रम की संदिग्धता तथा मृतक के पिता के आरोप को ध्यान में रखते हुए डाक्टरों का पैनल गठित कराकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। हत्या की तहरीर मिलने एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शुभम की बाइक गत 27 दिसम्बर को रौनाही पुलिस ने पंपिग कैनाल के पास बरामद की थी।