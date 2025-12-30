Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर रकम ऐंठने वाला युवक गिरफ्तार, कंपनी का एरिया मैनेजर बताकर की थी ठगी

    By Ravi Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:42 AM (IST)

    अयोध्या पुलिस ने ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी चंद्रप्रकाश वर्मा ने खुद को महिंद्रा कंपनी का एरिया मैनेजर ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि इनायतनगर थाना क्षेत्र के उछाहपाली निवासी अनिल कुमार ने गत अगस्त माह में अपना ट्रैक्टर बेचने की जानकारी फेसबुक पर साझा की थी, जिसे देखकर आरोपित ने उन्हें फोन किया। उसने अपने को महिंद्रा कंपनी का एरिया मैनेजर बताया और कम दाम में एक साल पुराना ट्रैक्टर दिलाने की बात की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसने ट्रैक्टर देखने के लिए अनिल को महिंद्रा के शो-रूम भी भेजा। झांसे में आकर अनिल कुमार ने महिंद्रा शोरूम जाकर ट्रैक्टर देख लिया। दूसरे दिन फोन करने वाले युवक ने उन्हें सेवरा मोड़ पर मिलने के लिए बुलाया। उसने चार लाख रुपये में ट्रैक्टर दिलाने की बात तय की।

    झांसे में लेकर उस व्यक्ति ने अपने अलग-अलग खातों में अनिल से दो लाख 80 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। अनिल ने ट्रैक्टर दिलाने की बात कही तो युवक ने आनाकानी शुरू कर दी। फोन भी स्विच आफ कर लिया। एक हफ्ते बाद पुनः अनिल ने जब फोन मिलाया तो उसने आश्वासन दिया, लेकिन ट्रैक्टर नहीं दिलाया।

    अनिल ने महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी में संपर्क किया तो बताया गया कि उनके साथ ठगी हुई है। फोन करने वाले व्यक्ति का एजेंसी से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बाद अनिल ने गत एक सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कराई।

    रविवार को थानाध्यक्ष रतन शर्मा ने सिहोरा मोड़ के पास से फोन करने वाले चंद्रप्रकाश वर्मा उर्फ गुड्डू वर्मा निवासी ग्राम पतुलकी, दरियाबाद जिला बाराबंकी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित के पास से मोबाइल, चार हजार नकद बरामद किया। उसके विभिन्न खातों में 93 हजार रुपये मिले हैं, जिसे फ्रीज करा दिया गया है।