ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर रकम ऐंठने वाला युवक गिरफ्तार, कंपनी का एरिया मैनेजर बताकर की थी ठगी

जागरण संवाददाता, अयोध्या। ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि इनायतनगर थाना क्षेत्र के उछाहपाली निवासी अनिल कुमार ने गत अगस्त माह में अपना ट्रैक्टर बेचने की जानकारी फेसबुक पर साझा की थी, जिसे देखकर आरोपित ने उन्हें फोन किया। उसने अपने को महिंद्रा कंपनी का एरिया मैनेजर बताया और कम दाम में एक साल पुराना ट्रैक्टर दिलाने की बात की।

उसने ट्रैक्टर देखने के लिए अनिल को महिंद्रा के शो-रूम भी भेजा। झांसे में आकर अनिल कुमार ने महिंद्रा शोरूम जाकर ट्रैक्टर देख लिया। दूसरे दिन फोन करने वाले युवक ने उन्हें सेवरा मोड़ पर मिलने के लिए बुलाया। उसने चार लाख रुपये में ट्रैक्टर दिलाने की बात तय की।

झांसे में लेकर उस व्यक्ति ने अपने अलग-अलग खातों में अनिल से दो लाख 80 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए। अनिल ने ट्रैक्टर दिलाने की बात कही तो युवक ने आनाकानी शुरू कर दी। फोन भी स्विच आफ कर लिया। एक हफ्ते बाद पुनः अनिल ने जब फोन मिलाया तो उसने आश्वासन दिया, लेकिन ट्रैक्टर नहीं दिलाया।