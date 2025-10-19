Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    9वां अयोध्या दीपोत्सव: बन गए दो नए विश्व कीर्तिमान, CM योगी बोले- 'एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा भारत'

    By Navneet Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:39 PM (IST)

    अयोध्या में दीपोत्सव के नौवें संस्करण में दो नए विश्व रिकॉर्ड बने। राम की पैड़ी पर 26 लाख दीये जलाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा। इस अवसर पर लेजर शो, आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। दीपोत्सव एकता और समृद्धि का प्रतीक है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अयोध्या दीपोत्सव के नौवें संस्करण में बना दो नया विश्व कीर्तिमान।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। दीपोत्सव के नौवें संस्करण में भी विश्व कीर्तिमान बना। रामकी पैड़ी पर 26 लाख 17 हजार 215 प्रज्वलित दीये गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में अंकित हो गए। इसके साक्षी बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव को लोक आस्था से भी जोड़ा। कहा, भारत एक रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा, कोई भी आस्था को अपमानित नहीं कर सकेगा और दीपोत्सव होता रहेगा। उन्होंने कहाकि अपने जन्म दिन पर बर्मिंघम से बग्घी मंगाने वाले, समाज को जातियों में बांटने वाले राम को नहीं मानते। वे दीपोत्सव का भी विरोध करते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वही लोग प्रदेश के खजाने का धन सैफई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च करते थे, लेकिन दीपोत्सव का विरोध करते हैं, जबकि इन दीयों से कुम्हार समाज के परिवारों को लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा लग भी कैसे सकता है।

    इससे पहले दीपोत्सव का प्रथम संस्करण ही कीर्तिमान नहीं बन सका था। इसके बाद से लगातार आठ संस्करण गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड में अंकित हुए हैं। रविवार को सूर्यास्त के साथ ही रामकी पैड़ी के 56 घाटों पर 28 लाख दीयों को प्रज्वलित करने का क्रम आरंभ हुआ। इसके अलावा, सरयू नदी तट पर 2100 लोगों ने एक साथ आरती करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

    इनमें 26 लाख 11 हजार 101 प्रज्वलित दीयों का कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड में इससे अधिक दीये उत्कीर्ण हुए। दीयों की गणना के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड की टीम पहले ही यहां आ चुकी थी।

    गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी की ओर से कीर्तिमान की अधिकृत घोषणा के बाद प्रदेश के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह व पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने मुख्यमंत्री को कीर्तिमान का प्रमाणपत्र भेंट किया। इस अवसर पर डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।

    अयोध्या दीपोत्सव रिकॉर्ड

    वर्ष दीपक घाट स्वयंसेवक
    2017 187213 09 4000
    2018 301152 14 5000
    2019 404026 17 7000
    2020 606569 24 10000
    2021 941551 32 12000
    2022 1576955 34 22000
    2023 2223000 51 25000
    2024 2512000 55 30000
    2025 2617215 56 32000

    यह भी पढ़ें- Ayodhya Deepotsav 2025 Live: CM योगी ने कहा- 'भव्य राम मंदिर अखंड और श्रेष्ठ भारत का प्रतीक', ड्रोन शो ने किया मंत्रमुग्ध