    अयोध्या दीपोत्सव की व्यापक स्तर पर शुरू हुई तैयारियां, राम की पैड़ी और सरयू घाट पर होने लगी सजावट

    By Lavlesh Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:15 PM (IST)

    अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। राम की पैड़ी और सरयू घाट को सजाया जा रहा है। दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जिसमें घाटों की सफाई और रंगाई-पुताई शामिल है। राम की पैड़ी को विशेष रूप से सजाया जा रहा है, जहाँ लाखों दीप जलाए जाएंगे। सरयू घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है।

    अयोध्या दीपोत्सव की व्यापक स्तर पर शुरू हुई तैयारियां।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। गत वर्षों की भांति इस बार आयोजित होने जा रहे दीपोत्सव के नौवें संस्करण को भी पूरी भव्यता व दिव्यता प्रदान करने के लिए समस्त तैयारियां व्यापक स्तर पर शुरू हो गई हैं। दीपोत्सव के मुख्य केंद्र राम की पैड़ी पर स्थित घाटों व सीढ़ियों की रंगाई-पोताई और सफाई के साथ प्रोजेक्शन लाइटों व फ्लैम शो के लिए लैंपों की सेटिंग भी शुरू हो गई है।

    वहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व रामलीला के मंचन के लिए रामकथा पार्क में भी तैयारी प्रारंभ है। अतिथियों के लिए कुर्सियां लगाई जा रहीं तो वृहद मंच को तैयार करने के लिए कारीगरों की टीम जुटी है। झांकी के लिए रथ भी तैयार हो रहा।

    सभी स्थानों पर कार्य करा रहीं एजेंसियों को हर हाल में 16 अक्टूबर तक समस्त कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है, परंतु यह एकाध दिन बढ़ सकता है। इस वर्ष के दीपोत्सव में गत वर्ष की अपेक्षा 26 लाख 11 हजार 101 दीयों को प्रज्वलित करने की तैयारी है तो सरयू की महाआरती व ड्रोन शो में अलग रिकार्ड बनाने की योजना है।

    इसके साथ राम व रामायण से संबंधित विभिन्न प्रसंगों पर कुल 24 झांकियों के प्रदर्शन की तैयारी है। जैसे-जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे तैयारियां अपनी पूर्णता पर पहुंच रही हैं। यद्यपि अभी राम की पैड़ी सहित 56 सरयू घाटों पर मार्किंग, दीये बिछाने और घाटों की सीढ़ियों की रंगाई का कार्य अधूरा है।

    अगले चार-पांच दिनों में इन कार्यों को पूरा कराया जाना है, इसके लिए विभिन्न शहरों से आए कारीगर जुटे हैं। कोई राम की पैड़ी पर कुर्सियां लगाने में व्यस्त है, तो कोई लाइट की सेटिंग कर रहा। एक टीम राम की पैड़ी पर ही पानी के बीच बड़ा मंच बनाने में जुटी है।

    यह मंच लगभग बन गया है, परंतु इसे फाइनल करने में दो दिन और लग सकते हैं। उधर, पैड़ी पर ही बनाए जा रहे बड़े आकार के छह डेकोरेटिव लैंप भी तैयार हो गए हैं। इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये दीप बिजली से रोशनी बिखेरेंगे। गत वर्ष बनाई गईं सीढ़ियों पर इस बार लगभग 20 हजार लोगों को बिठाने की तैयारी है, इस कारण इसकी भी रंगाई हो रही।

    टूटी सीढ़ियों की मरम्मत हो रही। दीपोत्सव में बड़ी संख्या में अतिथियों व वीवीआइपी का आगमन होने के कारण रामकथा पार्क के पीछे स्थित सरयू अतिथि गृह को भी सजाया जा रहा है। प्रवेश द्वार पर टूटी टाइल्स लगाई जा रही है।

