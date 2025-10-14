Language
    अयोध्या दीपोत्सव के लिए अस्पतालों में आरक्षित किए गए बेड, इन स्थानों पर तैनात रहेगी एंबुलेंस

    By Navneet Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:59 PM (IST)

    अयोध्या दीपोत्सव में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए 15 अस्थायी चिकित्सालय बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र में 10 स्थानों पर एंबुलेंस 24 घंटे तैनात रहेंगी। आरडी मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में 20-20 बेड आरक्षित हैं। विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और आवश्यक दवाएं व चिकित्सा कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे।

    दीपोत्सव के लिए अस्पतालों में आरक्षित किए गए बेड।

    जागरण संवाददाता, अयोध्या। दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 15 अस्थायी चिकित्सालय बनाए जा रहे हैं। साथ ही संपूर्ण मेला क्षेत्र में 10 स्थानों पर 24 घंटे एंबुलेंस की तैनाती की जा रही है। कंट्रोल रूम, श्रीराम जन्मभूमि परिसर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन मंदिर परिसर, पक्का घाट, लता मंगेश्कर चौक, हनुमानगुफा, साकेत पेट्रोल पंप, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और नागेश्वर नाथ मंदिर पर एंबुलेंस तैनात रहेगी।

    इसके साथ ही आरडी मेडिकल कॉलेज व जिला चिकित्सालय 20-20 व श्रीराम चिकित्सालय में 10 बेड आरक्षित हैं। कंट्रोल रूम (साकेत डिग्री कालेज के सामने), श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार, श्री राम जन्मभूमि निकासद्वार, श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, लता मंगेश्कर चौक, पक्का घाट, नागेश्वरनाथ मंदिर, साकेत पेट्रोल पंप, हनुमानगुफा, अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा, कारसेवकपुरम, दशरथ महल, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, कनक भवन मंदिर परिसर और झुनकी घाट पर चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील कुमार बानियान ने बताया कि दीपोत्सव के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी सतर्कता बरती जाएगी। सभी चिकित्सालयों में आवश्यक दवाएं, पैरामेडिकल स्टाफ और विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे।

    उन्होंने बताया कि दीपोत्सव के लिए अमेठी, अंबेडकरनगर, बाराबंकी और सुल्तानपुर जिले से विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीमें भी अयोध्या पहुंचेंगी।