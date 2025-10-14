अयोध्या दीपोत्सव के लिए अस्पतालों में आरक्षित किए गए बेड, इन स्थानों पर तैनात रहेगी एंबुलेंस

जागरण संवाददाता, अयोध्या। दीपोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 15 अस्थायी चिकित्सालय बनाए जा रहे हैं। साथ ही संपूर्ण मेला क्षेत्र में 10 स्थानों पर 24 घंटे एंबुलेंस की तैनाती की जा रही है। कंट्रोल रूम, श्रीराम जन्मभूमि परिसर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन मंदिर परिसर, पक्का घाट, लता मंगेश्कर चौक, हनुमानगुफा, साकेत पेट्रोल पंप, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और नागेश्वर नाथ मंदिर पर एंबुलेंस तैनात रहेगी।

इसके साथ ही आरडी मेडिकल कॉलेज व जिला चिकित्सालय 20-20 व श्रीराम चिकित्सालय में 10 बेड आरक्षित हैं। कंट्रोल रूम (साकेत डिग्री कालेज के सामने), श्रीराम जन्मभूमि निकास द्वार, श्री राम जन्मभूमि निकासद्वार, श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, लता मंगेश्कर चौक, पक्का घाट, नागेश्वरनाथ मंदिर, साकेत पेट्रोल पंप, हनुमानगुफा, अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा, कारसेवकपुरम, दशरथ महल, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, कनक भवन मंदिर परिसर और झुनकी घाट पर चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं।