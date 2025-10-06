दीपोत्सव पहले रंग-बिरंगे हुए दो सौ परिवारों के ‘स्वप्न’, 65 हजार लीटर सरसों को तेल का होगी आपूर्ति

अयोध्या में 19 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। राम की पैड़ी के घाटों पर मार्किंग शुरू हो गई है। इस बीच रामनगरी के आसपास के गांवों के कुम्हारों में उत्साह है क्योंकि उनसे दीये खरीदे जा रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। दीपोत्सव की सामग्री खरीद का दायित्व तीर्थ विकास परिषद को सौंपा गया है।

प्रवीण तिवारी, अयोध्या। दिव्य-भव्य दीपोत्सव का आयोजन 19 अक्टूबर को होगा। इसमें अब मात्र 12 दिन शेष हैं। दीपोत्सव की तैयारी जमीन पर दिखने लगी हैं। रामकी पैड़ी के घाटों पर मार्किंग शुरू हो गई है। इस बीच रामनगरी व इसके आसपास के 12 गांवों के लगभग दो सौ कुम्हार परिवारों में दीपोत्सव का उल्लास बिखरने लगा है।

इन गांवों से मिट्टी के दीयों की खरीदारी प्रारंभ हो गई है। सभी दीप हस्तनिर्मित हैं। जिन गांवों से दीये खरीदे जा चुके हैं, उन गांवों के कुम्हारों को फोन पे से धनराशि का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। तुंरत धनराशि मिलने पर कुम्हार परिवारों में खुशी की लहर है।

इसके अलावा जिन गांवों से दीयों की खरीद होनी है वहां पर एक स्थान पर दीये एकत्र किये जा रहे हैं। दीपोत्सव से जुड़ी सामग्री की खरीद पर लगभग डेढ़ से दो करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। दीपोत्सव की सामग्री की खरीद का दायित्व पहली बार तीर्थ विकास परिषद को सौंपा गया है। इससे पहले यह दायित्व अवध विश्वविद्यालय के पास था। इसमें दीया, तेल, बाती, मोमबत्ती, स्टिक, टीशर्ट, टोपी, जलपान व स्वयंसेवकों के लिए भोजन की व्यवस्था की जानी है।