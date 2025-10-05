अयोध्या दीपोत्सव की तैयारी को दिया जा रहा अंतिम रूप, शुरू हुई घाटों की मार्किंग
अयोध्या में 19 अक्टूबर को दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है जिसकी तैयारी ज़ोरों पर है। राम की पैड़ी के घाटों पर दीये रखने के लिए मार्किंग का काम शुरू हो चुका है और कुल 56 घाटों की संख्या निर्धारित की गई है। बत्तीस हजार स्वयंसेवकों का पंजीकरण अंतिम चरण में है। राम की पैड़ी पर छह विशालकाय दीपक बनाए जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। 19 अक्टूबर को दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। सामग्रियों के टेंडर व आपूर्ति की चल रही प्रक्रिया के बीच राम की पैड़ी के घाटों पर हलचल है। सोमवार को कुलपति डा. बिजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में घाटों की मार्किंग शुरू हुई। दीया रखने के लिए कतार बनाई जा रही है।
नोडल अधिकारी प्रो. संत शरण मिश्र ने बताया कि पहले घाटों की साफ सफाई की गई। बाद में मार्किंग प्रारंभ हुई। घाटों पर आने जाने के लिए ढाई फीट की जगह छोड़ी गई है। कुल घाटों की संख्या 56 निर्धारित कर दी गई।
मार्किंग कमेटी के संयोजक माइक्रोबायोलॉजी विभाग की डॉ. रंजन सिंह एवं उनकी टीम लगी है। मार्किंग एक सप्ताह में पूर्ण हो जायेगी।
प्रो. मिश्र ने बताया कि शीघ्र ही दीयों की आपूर्ति प्रारंभ हो जाएगी। तीस हजार स्वयंसेवकों का आनलाइन पंजीयन अंतिम चरण में है।
रामकी पैड़ी पर छह विशालकाय दीपक बनाये जा रहे हैं। ये दीपोत्सव के प्रतीक होंगे। पत्थर के इन दीपकों का निर्माण अंतिम चरण में है। बिहार के शिल्पकार इन्हें अंतिम रूप देने में लगे हैं।
इनके निर्माण के पीछे मंशा इनको दीपोत्सव के आकर्षण का केंद्र बनाने की है। इनकी विशेषता तेल व बिजली दोनों से जलने की है। बिजली से जलाने के लिए दो प्रोजेक्टर लगाने होंगे।
यह भी पढ़ें- यह भी पढ़ें- अयोध्या में गुप्तारघाट पर दिखेगा राम सेतु का नजारा, 12 करोड़ की लागत से किया जा रहा विकसित
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।