अयोध्या में बनेगा 300 बेड का कैंसर अस्पताल, भूमि का हुआ चयन; मरीजों को मिलेगा बेहतर इलाज
अयोध्या में बिमलेंद्र मोहन मिश्र के नाम पर बनने वाले 300 बेड के कैंसर अस्पताल के लिए भूमि का चयन हो गया है। दर्शननगर स्थित शंकर निवास की 8 एकड़ भूमि द ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण अयोध्या। अयोध्या राज परिवार के स्मृतिशेष मुखिया बिमलेंद्र मोहन मिश्र के नाम से बनने वाले 300 बेड के कैंसर अस्पताल के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है।
राम जन्मभूमि परिसर में प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित घोष, मंडलायुक्त राजेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, सीएमओ सुशील कुमार बानियान, राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय, सदस्य डॉ. अनिल मिश्र, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आदि की बैठक के दौरान भूमि को लेकर अंतिम निर्णय किया गया।
प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था नमो संस्थान की ओर से प्रस्तावित अस्पताल के लिए अयोध्या राज परिवार के दिवंगत मुखिया के उत्तराधिकारी यतींद्र मिश्र की ओर से जिन तीन स्थलों पर भूमि दान देने का प्रस्ताव दिया गया था, उन्हीं तीन में से एक भूमि पर बैठक के दौरान अंतिम मुहर लगायी गयी।
यह भूमि दर्शननगर स्थित शंकर निवास के नाम से अयोध्या के पूर्व राजपरिवार का विशाल अहाता है और करीब 100 बीघा के अहाते में से आठ एकड़ भूमि कैंसर अस्पताल के लिए दान दी जानी है।
मंडलायुक्त ने बताया कि प्रस्तावित अस्पताल से कैंसर के मरीजों को यहां अच्छी देखभाल हो सकेगी और इसमें मुंह तथा गले के कैंसर का निदान प्रस्तुत किए जाने पर विशेष जोर होगा।
