रामनगरी की आबोहवा हो रही खराब, एक्यूआइ 191 पर पहुंचा; संवदेनशील जन बरतें सतर्कता

जागरण संवाददाता, अयोध्या: भीषण सर्दी से परेशान हो रहे रामनगरी के लोगों के लिए वायु प्रदूषण के खतरे की घंटी बज चुकी है। बच्चे, बुजुर्ग, श्वांस रोगियों को हमेशा ही सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक तेजी से बढ़ रहा है। ये सूचकांक खतरे के स्तर के करीब है।

इस समय अयोध्या धाम की एक्यूआइ 191 और अयोध्या कैंट नाका का एक्यूआई 185 है। वायु गुणवत्ता का सूचकांक कभी भी खतरे की रेंज में आ सकता है। इस संकेत के बाद इस दृष्टि से संवेदनशील लोगों को परेशानी हो सकती है। ये आंकड़े क्रमश: अयोध्याधाम के दिगंबर अखाड़ा व डा. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में लगे मौसम मापक यंत्रों से लिए गए हैं। मौसम विज्ञानियों ने यह जानकारी दी। बताया कि धूल के कणों (पीएम टेन) का आंकड़ा दो सौ से अधिक है।