सुलतानपुर से भंडारण के लिए ला रहे 92 किलोग्राम गांजा बरामद, पुलिस ने तस्करों को किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, अयोध्या। सीमावर्ती जिले सुलतानपुर के तस्कर रामनगरी को गांजा भंडारण का केंद्र बना रहे थे। ओडिशा से गांजा लाकर पहले सुलतानपुर भेजा जाता था, लेकिन वहां पुलिस की सख्ती के बाद तस्कर ने सुलतानुपर की सीमा से सटे अयोध्या के हरिंग्टनगंज में भंडार के लिए चुना। यहां अपने पुराने गुर्गे शाहबाबाद ग्रंट पूरे बंजरिया निवासी सोनू पासवान के पास गांजा डंप करना शुरू कर दिया।

इसकी भनक लगते ही पुलिस ने घेराबंदी कर गांजा भंडारण करने वाले सोनू को दबोच लिया। उसके पास से 92 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। सोमवार को एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी एवं सीओ मिल्कीपुर श्रीयश त्रिपाठी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में इसका रहस्योद्घाटन किया।

एसपी ग्रामीण ने बताया कि सरगना के रूप में सुलतानपुर के निवासी सियाराम का नाम प्रकाश में आया है। वह अयोध्या में ही कहीं छुपा है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है। सीओ मिल्कीपुर ने बताया कि सुलतानपुर जिले का सीमावर्ती इलाका बल्दीराय मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कुख्यात है।