अयोध्या में 28 सब-इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में बदलाव, तीन चौकी प्रभारी लाइन हाजिर

संवाद सूत्र, अयोध्या। साल बीतते-बीतते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. गौरव ग्रोवर की तबादला एक्सप्रेस चल पड़ी। कई उपनिरीक्षक गाड़ी पर सवार हुए, तो कुछ नीचे उतार दिए गए हैं। जिले में शुक्रवार को 28 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया, उसमें 14 चौकी प्रभारी बदले गए, जबकि तीन चौकी प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

लाइन हाजिर होने वालों में चौकी प्रभारी संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर अजीत कुमार पासवान, सत्ती चौरा चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह व सदर बाजार चौकी प्रभारी अमित कुमार पांडेय हैं। इसके अतिरिक्त प्रवीण मिश्र चौकी प्रभारी नयाघाट, बृजभूषण पाठक चौकी प्रभारी दर्शननगर, आयुष यादव चौकी प्रभारी रामदासनगर मवई, राहुल वाजपेयी चौकी प्रभारी रानोपाली, शेषनाथ राय चौकी प्रभारी कटरा, नीरज चौरसिया चौकी प्रभारी संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, नरेश कुमार सिंह हनुमानगढ़ी और आदर्श विक्रम सिंह चौकी प्रभारी साहबगंज के कार्यक्षेत्र में में बदलाव किया गया है।

वहीं, राजकुमार चौकी प्रभारी हाईवे पटरंगा, यदुनाथ सिंह चौकी प्रभारी बारून, शैलेंद्र मणि चौकी प्रभारी चिलबिला, अभिषेक सिंह चौकी प्रभारी शुजागंज, शिवेंद्र पाल चौकी प्रभारी नयागंज, युवराज सिंह चौकी प्रभारी भेलसर, जितेंद्र सिंह चौकी प्रभारी किला, धनीराम वर्मा चौकी प्रभारी कामाख्याधाम बाबा बाजार, प्रवीण कुमार सिंह चौकी प्रभारी चौकी प्रभारी मोतीगंज और सत्यम अग्रवाल के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ है।