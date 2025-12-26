Language
    अयोध्या में 28 सब-इंस्पेक्टर के कार्यक्षेत्र में बदलाव, तीन चौकी प्रभारी लाइन हाजिर

    By Ravi Srivastava Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    अयोध्या में 28 सब-इंस्पेक्टरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में तीन चौकी प्रभारियों को लाइन हाजिर किया गया है। यह प्रशासनिक कार्रव ...और पढ़ें

    जिले में 28 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र बदले।

    संवाद सूत्र, अयोध्या। साल बीतते-बीतते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. गौरव ग्रोवर की तबादला एक्सप्रेस चल पड़ी। कई उपनिरीक्षक गाड़ी पर सवार हुए, तो कुछ नीचे उतार दिए गए हैं। जिले में शुक्रवार को 28 उपनिरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया, उसमें 14 चौकी प्रभारी बदले गए, जबकि तीन चौकी प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

    लाइन हाजिर होने वालों में चौकी प्रभारी संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर अजीत कुमार पासवान, सत्ती चौरा चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह व सदर बाजार चौकी प्रभारी अमित कुमार पांडेय हैं।

    इसके अतिरिक्त प्रवीण मिश्र चौकी प्रभारी नयाघाट, बृजभूषण पाठक चौकी प्रभारी दर्शननगर, आयुष यादव चौकी प्रभारी रामदासनगर मवई, राहुल वाजपेयी चौकी प्रभारी रानोपाली, शेषनाथ राय चौकी प्रभारी कटरा, नीरज चौरसिया चौकी प्रभारी संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर, नरेश कुमार सिंह हनुमानगढ़ी और आदर्श विक्रम सिंह चौकी प्रभारी साहबगंज के कार्यक्षेत्र में में बदलाव किया गया है।

    वहीं, राजकुमार चौकी प्रभारी हाईवे पटरंगा, यदुनाथ सिंह चौकी प्रभारी बारून, शैलेंद्र मणि चौकी प्रभारी चिलबिला, अभिषेक सिंह चौकी प्रभारी शुजागंज, शिवेंद्र पाल चौकी प्रभारी नयागंज, युवराज सिंह चौकी प्रभारी भेलसर, जितेंद्र सिंह चौकी प्रभारी किला, धनीराम वर्मा चौकी प्रभारी कामाख्याधाम बाबा बाजार, प्रवीण कुमार सिंह चौकी प्रभारी चौकी प्रभारी मोतीगंज और सत्यम अग्रवाल के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ है।

    इसके साथ, चौकी प्रभारी सत्तीचौरा, धर्मेंद्र सिंह चौकी प्रभारी हवाई पट्टी, मनीष तिवारी चौकी प्रभारी सदर बाजार, देवेंद्र कुमार चौधरी चौकी प्रभारी महबूबगंज, प्रिया मिश्र प्रभारी महिला रिपोर्टिंग चौकी थाना पूराकलंदर, विकास कुमार चौकी प्रभारी रामपुरभगन, श्रीपति मौर्य चौकी प्रभारी बिशुन बाबा, पल्लवी श्रीवास्तव प्रभारी महिला रिपोर्टिंग चौकी रुदौली व गोविंद अग्रवाल को चौकी प्रभारी जिला कारागार बनाया गया है।